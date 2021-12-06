Україна закупила 180 тис. доз вакцини від грипу: хто може отримати щеплення безплатно

Україна закупила 180 тис. доз вакцини від грипу: хто може отримати щеплення безплатно

Очільник МОЗ пояснив, що вакцинацію від COVID-19 можна поєднувати із щепленням проти грипу, тільки вводити укол у різні руки.

В Україні за кошти державного бюджету закупили понад 180 тис. доз вакцини проти грипу.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, хто має право на безплатне щеплення від грипу.

За його словами, ці 180 тис. доз будуть використані для вакцинації:

медпрацівників;

людей віком від 60 років;

військових;

педагогів.

"Ми також домовились та отримали 30 тис. доз вакцин для профілактики грипу серед медичних працівників безкоштовно у рамках механізму PIVI", — зазначив Ляшко.

За його словами, вакцинацію від COVID-19 можна поєднувати із щепленням проти грипу, тільки вводити укол у різні руки. Міністр заявив, що сам вакцинувався від грипу, опублікувавши відповідне фото.

Віктор Ляшко/Facebook

Раніше повідомлялося, кому медики радять вакцинуватися від грипу насамперед.

Читайте також: