Антена Starlink в Україні / © Getty Images

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Українцям поки доведеться миритися з тим, що мільярдер Ілон Маск може у будь-який момент відключити супутниковий зв’язок Starlink. На сьогодні немає короткострокових альтернатив, які могли б зрівнятися з цією системою.

Про це йдеться у статті Politico.

Зазначається, що Starlink став життєво важливим для українських військ у війні з Росією. Але Київ опиняється в залежності від Маска. Той у березні заявив: «Уся лінія фронту впаде, якщо я вимкну Starlink».

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Конкурентом Starlink може стати Eutelsat

Щоб знизити цей ризик, Євросоюз шукає резервні варіанти для України. Один із них — франко-британський оператор Eutelsat, який просуває себе як шлях до звільнення Києва від впливу Маска.

«Працювати зі Starlink — це залежність, яку можуть вирішити в Білому домі або в резиденції Мар-а-Лаґо. Добре мати декілька опцій», — заявила виконавча директорка Eutelsat Єва Бернеке.

Але нинішні альтернативи Starlink ще не готові змагатися з Маском — навіть Eutelsat, що визнає сама Бернеке.

«Якби нам довелося повністю перебрати на себе всю комунікаційну потужність України, ми не змогли б цього зробити. Будьмо чесними. Але я вірю, що ми можемо забезпечити зв’язок для деяких критичних державних потреб», — розповіла виконавча директорка Eutelsat.

Starlink лідирує на ринку. Eutelsat є сильним конкурентом, але все ж відстає. Водночас такі проєкти як Project Kuiper від Amazon перебувають ще на ранніх стадіях.

Мережа Starlink із понад 7000 супутників значно перевершує 600 супутників Eutelsat, не кажучи вже про компактність терміналів. Залежно від сценарію використання, Starlink може забезпечити у 23-490 разів більшу потужність над Україною, ніж Eutelsat.

Європа як запасний план

На сьогодні Eutelsat веде переговори з ЄС щодо фінансування для відправлення нових терміналів до України, а також майбутніх запусків супутників, щоб у перспективі розширити мережу.

«Обговорення триває на рівні ЄС — з країнами-членами та з промисловістю», — підтвердив речник Єврокомісії Тома Реґньє.

Інвестори не залишилися байдужими. Акції Eutelsat різко зросли на тлі сподівань, що компанія зможе замінити Starlink в Україні.

ЄС також працює над проектом IRIS² — багатомільярдною ініціативою зі створення незалежної супутникової системи, яка зможе конкурувати зі Starlink. Але через затримання та перевитрати коштів система буде готова не раніше початку 2030 років.

«Чудово, що є співпраця між державами й приватним сектором. Але в підсумку це — крапля в морі», — висловився експерт у космічній галузі Крістофер Бо з компанії Analysys Mason.

Нагадаємо, у березні Politico писало, що аерокосмічні компанії Airbus, Leonardo та Thales Alenia Space розмірковують про створення спільного підприємства для розширення виробництва супутників. Мета — конкурувати зі Starlink та іншими міжнародними гравцями.