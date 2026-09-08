Україна замовляє 1000 ракет для Patriot, але є проблема: що заявив міністр оборони

Євген Хмара / © Міністерство оборони України

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Україна укладає контракти на постачання близько 1000 ракет для Patriot за позику ЄС, але потребує їх термінової передачі зі складів партнерів.

Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає «Інтерфакс-Україна».

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У своєму виступі очільник оборонного відомства наголосив на ключовому значенні безпілотників для фронту та закликав партнерів ухвалити фінансові рішення до листопада.

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«До 90% нашого успіху на полі бою залежить від дронів. Прошу вас ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб ми вже цієї зими могли побачити результати на полі бою. Так само, щоб забезпечити стійкість України, нам потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони ми укладаємо контракти на постачання близько 1 000 ракет для систем Patriot із нашими партнерами та за рахунок позики ЄС», — сказав Хмара.

За словами міністра, із €70 млрд, обіцяних на саміті НАТО в Анкарі цього року, Україна вже отримала €62 млрд.

«Хочу наголосити, що загальний дефіцит оборонного бюджету становить 23 мільярди євро, або 27 мільярдів доларів. Ці кошти дозволять нам профінансувати закупівлю дронів для забезпечення стабільних поставок цього року та на початку наступного», — наголосив він.

Міністр пояснив, що замовлені ракети до Patriot надійдуть лише через кілька років, тому Україна просить партнерів віддати ракети зі своїх складів уже зараз, а натомість пропонує передати їм нові за майбутніми контрактами. Крім того, посадовець наголосив на потребі в ракетах «повітря-повітря» та ПЗРК для захисту від крилатих ракет і реактивних «Шахедів».

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Крім того, Євгеній Хмара додав, що Україна разом із десятками вітчизняних підприємств працює над розробкою недорогих засобів перехоплення реактивних БпЛА, і деякі з них уже проходять випробування в умовах реальних боїв.

Ракети Patriot для України — останні новини

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодили виняток, який дозволить Україні закуповувати ракети-перехоплювачі для систем Patriot коштом європейського кредиту. Наступний транш у межах Ukraine Support Loan становитиме 3,2 мільярда євро.

Також Європейські союзники екстрено закуплять для України додаткові системи протиповітряної оборони Patriot та ракети до них, щоб допомогти відбити очікувані зимові атаки росіян на критичну інфраструктуру.

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