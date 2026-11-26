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Україна зануриться в зимовий холод: синоптики попередили про морози та сніг і назвали точні дати (мапа)
У більшості регіонів 26 листопада мине без істотних опадів, але на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.
У четвер, 26 листопада, в Україні переважно обійдеться без істотних опадів, а температура повітря триматиметься в межах слабкого морозу та невеликого тепла. Водночас на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця, а на півдні та заході місцями пройдуть дощі чи мокрий сніг.
Детальний прогноз погоди від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
Очільник Черкаського гідрометцентру зазначає, що у четвер, 26 листопада, погода на короткий час стабілізується: опадів не передбачається, місцями можливі прояснення, а на дорогах і тротуарах ще триматиметься слизота. Вночі очікується від -2 до -4 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів триматимуться близько нуля.
Синоптик попереджає, що від 27 листопада розпочнеться подальше плавне похолодання та рух у бік зимової погоди. Водночас говорити про сильні морози чи потужні снігопади наразі немає підстав.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, 26 листопада в Україні очікується хмарна погода із проясненнями.
«26 листопада в Україні тиск зростатиме й погоду без істотних опадів у більшості областей визначатиме поле високого тиску, лише на погоду південно-західної частини впливатиме атмосферний фронт, який вдень зумовить сніг, на Закарпатті та Одещині з дощем. З північних напрямків надходитиме холодне повітря, проте на розподіл температури впливатиме захмарене небо, яке захищатиме нас від більшого холоду», — повідомляють синоптики.
Істотних опадів не передбачається, лише на Закарпатті і Прикарпатті вдень мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на Одещині переважно дощ.
Вночі та вранці у західних областях місцями зберігатиметься туман, на дорогах ожеледиця. Вітер дутиме північно-західний, у південно-західній частині південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -7 градусів морозу, вдень очікується від -3 морозу до +3 градусів тепла, на Закарпатті та півдні країни буде до +7 градусів тепла.
Погода у Києві
На Київщині 26 листопада буде хмарно та з проясненнями, без істотних опадів.
Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від -1 до -6 градусів морозу, вдень очікується від -2 морозу до +3 градусів тепла;
У Києві вночі очікується від -1 до -3 морозу, вдень буде близько 0.
Погода у Львові
На Львівщині 26 листопада погоду визначатиме малоградієнте поле підвищеного атмосферного тиску, повідомляють синоптики.
У регіоні буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів, лише в другій половині дня по півдню території сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер вночі буде південно-східний та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с, вдень буде східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від -3 до -8 градусів морозу, вдень очікується від -3 морозу до +2 градусів тепла.
У Львові вночі температура повітря становитиме від -4 до -6 градусів морозу, вдень очікується від -1 морозу до +1 градуса тепла.
Погода в Одесі
У четвер, 26 листопада, в Одесі та по всій Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів у більшості випадків не очікується, проте у другій половині дня по області та ввечері в Одесі може пройти невеликий дощ. Вітер уночі буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с, а вдень посилиться до 9–14 м/с і змінить напрямок на південно-східний.
Температура повітря по області вночі становитиме від 0 до -5 градусів морозу, місцями прогріється до +3 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +6…+11 градусів тепла, тоді як на півночі регіону очікується лише +1…+3 градуси тепла.
В Одесі вночі очікується від 0 до -2 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6…+8 градусів тепла. Уночі та вранці на дорогах області місцями можливий серпанок із видимістю 1–2 кілометри.
Крім того, синоптики оголосили перший рівень небезпечності для узбережжя Одещини. У другій половині дня 26 листопада там очікується південно-східний вітер швидкістю 12–14 м/с.
Погода в Харкові
На Харківщині 26 листопада буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер дутиме західний та зі швидкістю 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від -1 до -6 градусів морозу, вдень очікується від +1 тепла до -4 градусів морозу.
У Харкові температура повітря вночі становитиме -2…-4 градуси морозу, вдень буде близько 0 градусів.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 25 листопада буде хмарно. Вночі випаде невеликий сніг, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 7-12 м/с, місцями по області пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря по області становитиме:
вночі від -3 до +2;
вдень від 0 до +5.
У місті Дніпро очікується:
вночі від -1 до +1;
вдень від +2 до +4.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в грудні 2026 року.
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