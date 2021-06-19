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Україна запропонувала Грузії взаємно визнати свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу

Україна запропонувала Грузії взаємно визнати свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу

mfa.gov.ua

Глави української та грузинської дипломатії обговорили підсумки зустрічі лідерів держав-членів НАТО у Брюсселі.

Україна і Грузія можуть визнати національні свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19. Про це йшлося на зустрічі глави українського дипломатичного відомства Дмитра Кулеби з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, Кулеба висловив готовність України укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та звернувся з проханням позитивно розглянути українську пропозицію.

Також глави української та грузинської дипломатії обговорили підсумки зустрічі лідерів держав-членів НАТО 14 червня в Брюсселі. Міністри наголосили на важливості переведення в практичну імплементацію рішення Бухарестського саміту 2008 року про набуття Україною та Грузією членства в Альянсі.

Співрозмовники констатували спільність загроз в Чорноморському регіоні на тлі російської мілітаризації.

Окремою темою зустрічі стали подальші кроки в рамках Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови задля просування їхньої інтеграції до ЄС.

Нагадаємо, в Україну після сезону відпусток можуть потрапити нові небезпечні штами коронавірусу, які здатні швидко поширюватись. 