Україна запропонувала Грузії взаємно визнати свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу

Глави української та грузинської дипломатії обговорили підсумки зустрічі лідерів держав-членів НАТО у Брюсселі.

Україна і Грузія можуть визнати національні свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19. Про це йшлося на зустрічі глави українського дипломатичного відомства Дмитра Кулеби з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, Кулеба висловив готовність України укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та звернувся з проханням позитивно розглянути українську пропозицію.

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Також глави української та грузинської дипломатії обговорили підсумки зустрічі лідерів держав-членів НАТО 14 червня в Брюсселі. Міністри наголосили на важливості переведення в практичну імплементацію рішення Бухарестського саміту 2008 року про набуття Україною та Грузією членства в Альянсі.

Співрозмовники констатували спільність загроз в Чорноморському регіоні на тлі російської мілітаризації.

Окремою темою зустрічі стали подальші кроки в рамках Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови задля просування їхньої інтеграції до ЄС.

Нагадаємо, в Україну після сезону відпусток можуть потрапити нові небезпечні штами коронавірусу, які здатні швидко поширюватись.

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