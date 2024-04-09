Україна запропонувала обміняти полонених мусульман та католиків: Лубінець сказав, як відреагувала РФ

Так, Україна стала ініціатором здійснення обміну військовополоненими, котрі сповідують іслам та є католиками. Росія не відреагувала на пропозицію.

Про це сказав Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, пропонована формула обміну – 1 до 4, в який кількість повернутих полонених Росії перевищувала б кількість повернутих української сторони. У пропонованому списку зазначено 1 католика і 146 мусульман. Однак РФ проігнорувала ініціативу.

"Як бачимо, навіть послання Папи Римського не додало мотивації росіянам здійснити обмін ні за формулою "всіх на всіх", ні за інших умов. Попри таку нерозумну поведінку російської сторони, Україна висловлює свою готовність до здійснення обміну за формулою "всіх на всіх" з нагоди відзначення православного Великодня", – зазначив він.

Таку пропозицію й відправили російській стороні. Лубінець також до неї долучився і зі свого боку додатково звернуся до уповноваженої з прав людини у РФ Т. Москалькової.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки підтримали ініціативу Папи Римського Франциска щодо обміну всіх російських полонених на всіх українських.

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