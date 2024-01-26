Україна запросила Сі Цзіньпіна на мирний саміт щодо війни з РФ — Жовква

Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому "мирному саміті" світових лідерів у Швейцарії з огляду на наближення другої річниці масштабного вторгнення Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на дипломатичного радника президента України Володимира Зеленського Ігоря Жовкву.

"Ми однозначно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні президента КНР", - сказав цього тижня в інтерв'ю Reuters радник Зеленського Ігор Жовква.

Він наголосив, що для України буде дуже важливою участь Китаю.

"Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли китайській стороні, наскільки важливо брати участь у такому саміті", - додав радник Зеленського.

Нейтральна Швейцарія погодилася прийняти український мирний саміт щодо України на прохання Зеленського, але дата чи місце поки не визначені. За словами Жовкви, групи все ще працюють над деталями.

Зазначимо, що Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її війни в Україні, але одночасно заявляє, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, і пропонує допомогу в посередництві в конфлікті.

Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін оголосили про "безмежне" партнерство лише за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді Китай різко збільшив імпорт російської енергії.

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