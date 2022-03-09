Україна запровадила контроль цін на продукти, ліки та пальне: список товарів

Україна запровадила контроль цін на продукти, ліки та пальне: список товарів

Кабмін доручив здійснювати контроль військовим адміністраціям разом з Нацполіцією, Держпродспживслужбою і Держлікслужбою.

На період дії воєнного стану в Україні запроваджено контроль цін на низку товарів. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223 від 6 березня, це доручено обласним військовим адміністраціям разом з Нацполіцією, Держпродспживслужбою і Держлікслужбою.

СПИСОК ТОВАРІВ

борошно пшеничне

макаронні вироби

батон

хліб

крупа гречана

крупа вівсяна

свинина

яловичина

птиця (тушки курячі)

молоко

масло вершкове

сметана

яйця курячі

олія соняшникова

цукор кристалічний

капуста білокачаннаріпчаста

буряк

морква

картопля

етанол (розчин 96%)

нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні

антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні

бензин (марки А-92, А-95)

дизельне пальне

газ скраплений для автомобілів

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 березня заявив, що уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.