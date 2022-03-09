Україна запровадила контроль цін на продукти, ліки та пальне: список товарів

Кабмін доручив здійснювати контроль військовим адміністраціям разом з Нацполіцією, Держпродспживслужбою і Держлікслужбою.
На період дії воєнного стану в Україні запроваджено контроль цін на низку товарів. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223 від 6 березня, це доручено обласним військовим адміністраціям разом з Нацполіцією, Держпродспживслужбою і Держлікслужбою.
СПИСОК ТОВАРІВ
- борошно пшеничне
- макаронні вироби
- батон
- хліб
- крупа гречана
- крупа вівсяна
- свинина
- яловичина
- птиця (тушки курячі)
- молоко
- масло вершкове
- сметана
- яйця курячі
- олія соняшникова
- цукор кристалічний
- капуста білокачаннаріпчаста
- буряк
- морква
- картопля
- етанол (розчин 96%)
- нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні
- антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні
- бензин (марки А-92, А-95)
- дизельне пальне
- газ скраплений для автомобілів
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 березня заявив, що уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.