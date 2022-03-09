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Україна запровадила контроль цін на продукти, ліки та пальне: список товарів

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Україна запровадила контроль цін на продукти, ліки та пальне: список товарів

pixabay.com

Кабмін доручив здійснювати контроль військовим адміністраціям разом з Нацполіцією, Держпродспживслужбою і Держлікслужбою.

На період дії воєнного стану в Україні запроваджено контроль цін на низку товарів. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223 від 6 березня, це доручено обласним військовим адміністраціям разом з Нацполіцією, Держпродспживслужбою і Держлікслужбою.

СПИСОК ТОВАРІВ

  • борошно пшеничне
  • макаронні вироби
  • батон
  • хліб
  • крупа гречана
  • крупа вівсяна
  • свинина
  • яловичина
  • птиця (тушки курячі)
  • молоко
  • масло вершкове
  • сметана
  • яйця курячі
  • олія соняшникова
  • цукор кристалічний
  • капуста білокачаннаріпчаста
  • буряк
  • морква
  • картопля
  • етанол (розчин 96%)
  • нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні
  • антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні
  • бензин (марки А-92, А-95)
  • дизельне пальне
  • газ скраплений для автомобілів

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 березня заявив, що уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.

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