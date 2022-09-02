Україна запровадила санкції проти брехливого "гіда", який проводив "екскурсію" для МАГАТЕ по Запорізькій АЕС

Уряд України запровадив санкції проти радника генерального директора ДК "Росатом", який дезінформував інспекторів МАГАТЕ під час їхнього візиту на Запорізьку АЕС.

Ренат Карчаа, росіянин, радник генерального директора ФГУП "НО РАО (ДК "Росатом") відтепер перебуває у переліку персональних санкцій, який сьогодні, 2 вересня, був затверджений розпорядженням Уряду України.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Фейсбуці.

"Сьогодні - гід на станції, а завтра - маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже - підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку", - написав Галущенко.

Фото: Associated Press

Слід зазначити, що вже понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією "Росатом", перебувають у санкційному переліку.

"Кожен, чиїми руками ведеться ця вбивча війна проти України, має сплатити свою ціну!" - наголосив міністр енергетики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповіа, що російські окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС на безплідну екскурсію по станції. Росія робила дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію. Зокрема, окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів, натомість організували масовку своїх пропагандистів.

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