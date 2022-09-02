Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна запровадила санкції проти брехливого "гіда", який проводив "екскурсію" для МАГАТЕ по Запорізькій АЕС

Дата публікації
Перегляди
1210
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна запровадила санкції проти брехливого "гіда", який проводив "екскурсію" для МАГАТЕ по Запорізькій АЕС

Фото: .facebook.com/Герман Галущенко

Уряд України запровадив санкції проти радника генерального директора ДК "Росатом", який дезінформував інспекторів МАГАТЕ під час їхнього візиту на Запорізьку АЕС.

Ренат Карчаа, росіянин, радник генерального директора ФГУП "НО РАО (ДК "Росатом") відтепер перебуває у переліку персональних санкцій, який сьогодні, 2 вересня, був затверджений розпорядженням Уряду України.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Фейсбуці.

"Сьогодні - гід на станції, а завтра - маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже - підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку", - написав Галущенко.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Слід зазначити, що вже понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією "Росатом", перебувають у санкційному переліку.

"Кожен, чиїми руками ведеться ця вбивча війна проти України, має сплатити свою ціну!" - наголосив міністр енергетики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповіа, що російські окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС на безплідну екскурсію по станції. Росія робила дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію. Зокрема, окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів, натомість організували масовку своїх пропагандистів.

Читайте також:

Представники МАГАТЕ залишаються на ЗАЕС: що про це відомо

Представники МАГАТЕ залишаються на ЗАЕС: що про це відомо

Повʼязані теми:

Наступна публікація