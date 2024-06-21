Україна запровадить обмеження для паломників з Ізраїлю на Рош га-Шана: у чому причина

Після того, як Ізраїль запровадив від 1 липня додаткові обмеження на в’їзд для українців, Україна застосує аналогічні вимоги до ізраїльських громадян, включно із паломниками, які щороку приїжджають до Умані на свято Рош га-Шана.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Україна та Ізраїль мають тісні стосунки з моменту запровадження безвізової політики у 2010 році. Однак останні дії Ізраїлю, такі як обмеження українських біженців і відмова у в’їзді багатьом українцям, погіршили ці відносини", – наголосив дипломат.

За його словами, вимога Ізраїлю до громадян країн з безвізовим режимом, включаючи Україну, подавати документи на отримання електронного дозволу на подорож для перебування до 90 днів, фактично припиняє дію безвізового режиму між державами.

У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього погодження в’їзду для громадян Ізраїлю, включно із паломниками до Умані. Як саме працюватимуть ці "електронні візи", ще вирішується, кажуть у посольстві.

"Україна залишається відкритою для діалогу з Ізраїлем для обговорення та узгодження цих змін у політиці подорожей на користь обох країн", - зазначив при цьому Євген Корнійчук.

Нагадаємо, у серпні минулого року посольство України в Ізраїлі також публікувало заяву, в якій йшлося, що громадянам Ізраїлю можуть заборонити паломництво до Умані та скасувати безвіз.

Читайте також: