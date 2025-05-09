Україна запровадила нові санкції проти компаній з Росії та її поплічників з трьох країн

Україна оголосила новий пакет санкцій проти компаній з РФ, Китаю, Ірану та Узбекистану

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Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 9 травня, підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Згідно з указом, санкції запроваджено проти 74 компаній з РФ, Китаю, Ірану та Узбекистану, а також проти 58 фізичних осіб.

Про це йдеться в указі №301/2025, опублікованому на сайті ОПУ.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 9 травня 2025 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться в указі.

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Указ президента набирає чинності з моменту його публікації, тобто від сьогодні, 9 травня.

У списку фізосіб, які потрапили під нові санкції, опинилась низка артистів та власників бізнесу. Серед них, наприклад, Вадим Циганов, чоловік та продюсер співачки Віки Циганової. Подружжя Циганових активно підтримує війну проти України.

Серед бізнесменів — Юрій Чуркін та Петро Ващенко, які очолюють верстатобудівний завод «Форт» та завод «Униматик» відповідно. Обидва підприємства постачають високотехнологічне обладнання для російської армії, яке використовується у війні проти України.

Нагадаємо, YouTube заблокував канали Арестовича, Бондаренка та ще трьох підсанкційних осіб. Відтепер ці канали більше не працюють на території України.

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