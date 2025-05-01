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Україна запровадила санкції проти сина Азарова та гендиректора "Росатома"
Україна посилює санкційний тиск: під прицілом опинилися очільник «Росатома» Олексій Лихачов та ключові російські промислові підприємства.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, які ввели у дію санкції РНБО проти низки російських компаній, організацій та фізичних осіб, пов’язаних із підтримкою агресії РФ.
Про це стало відомо з указів №268/2025, №269/2025, які було оприлюднено на сайті Офісу президента.
Перший указ стосується 36 юридичних осіб, серед яких:
ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (НЛМК) — один із найбільших виробників сталі в Росії;
ПАТ «Новатек» — лідер російського газового ринку;
ТОВ «Ямал СПГ» — стратегічний проєкт зі зрідженого газу;
АТ «Стойленський ГЗК» — виробник залізної руди.
Серед ключових фігур, що потрапили під обмеження — Олексій Лихачов, генеральний директор «Росатома». Окрім Лихачова, під санкції потрапив Олексій Азаров, син колишнього прем’єр-міністра України.
Другий указ стосується 45 організацій та 61 особи. Серед них:
Володимир Грубник — проросійський блогер та хірург, організатор теракту в Одесі 2015 року.
Ольга Давидко — спортсменка, яка фінансувала армію РФ та яку заочно засуджено в Україні.
Нагадаємо, Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Арестовича.