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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна запровадила санкції проти сина Азарова та гендиректора "Росатома"

Україна посилює санкційний тиск: під прицілом опинилися очільник «Росатома» Олексій Лихачов та ключові російські промислові підприємства.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Санкції проти Лихачова

Санкції проти голови «Росатому»

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, які ввели у дію санкції РНБО проти низки російських компаній, організацій та фізичних осіб, пов’язаних із підтримкою агресії РФ.

Про це стало відомо з указів №268/2025, №269/2025, які було оприлюднено на сайті Офісу президента.

Перший указ стосується 36 юридичних осіб, серед яких:

  • ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (НЛМК) — один із найбільших виробників сталі в Росії;

  • ПАТ «Новатек» — лідер російського газового ринку;

  • ТОВ «Ямал СПГ» — стратегічний проєкт зі зрідженого газу;

  • АТ «Стойленський ГЗК» — виробник залізної руди.

Серед ключових фігур, що потрапили під обмеження — Олексій Лихачов, генеральний директор «Росатома». Окрім Лихачова, під санкції потрапив Олексій Азаров, син колишнього прем’єр-міністра України.

Другий указ стосується 45 організацій та 61 особи. Серед них:

  • Володимир Грубник — проросійський блогер та хірург, організатор теракту в Одесі 2015 року.

  • Ольга Давидко — спортсменка, яка фінансувала армію РФ та яку заочно засуджено в Україні.

Нагадаємо, Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Арестовича.

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