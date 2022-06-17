Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії - Зеленський

Cьогодні, 17 червня, Кабмін має ухвалити це важливе рішення.

Україна з 1 липня запроваджує візовий режим для громадян Російської Федерації. Відповідну постанову 17 червня має ухвалити Кабінет міністрів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України", - написав він.

Так, постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією" має ухвалити уряд.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 16 червня

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