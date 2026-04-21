Україна запускає "Дружбу" після ударів РФ: що зміниться для Європи

Україна відновить транзит нафти

Реклама

Україна найближчим часом відновить прокачування нафти через нафтопровід «Дружба», який раніше зазнав пошкоджень внаслідок російських ударів. Запуск очікується вже 22 квітня.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

«Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу „Дружба“, що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться», — сказав він.

Реклама

Як заявив президент Володимир Зеленський, українські фахівці змогли забезпечити базові умови для відновлення функціонування інфраструктури, попри постійну загрозу повторних атак з боку РФ.

Reuters із посиланням на джерело в енергетичній галузі надало деталі, що першою заявку на транзит подала угорська компанія MOL. А постачання планують розподілити між Угорщиною та Словаччиною.

«Прокачування нафти заплановано розпочати завтра в обід (повідомлення надійшло 21 квітня — ред.)», — зазначило джерело.

Відновлення транзиту і розблокування 90 млрд євро допомоги від ЄС

«Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою», — сказав Зеленський.

Реклама

Україна також очікує прогресу у переговорах щодо вступу до ЄС, зокрема відкриття переговорних кластерів, за якими, за словами Зеленського, Київ уже виконав свою частину зобов’язань.

Президент також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію та подальшої диверсифікації енергопостачання в Європі.

Окремо Україна працює з партнерами над фінансуванням відновлення енергетичної інфраструктури та посиленням її захисту. Зокрема, вже цього тижня готується зустріч у форматі енергетичного «Рамштайну».

На тлі глобальної напруженості на енергоринках, зокрема через кризу навколо Ірану, Україна також підтверджує, що потреби у паливі на квітень і травень повністю забезпечені.