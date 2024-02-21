Україна запускає експорт продукції в обхід Польщі: Кубраков розповів деталі

Оскільки Україна працює над пошуком альтернативних шляхів експорту своєї продукції у зв'язку з посиленням блокади кордону польськими фермерами, найближчими днями планується запустити маршрут в обхід Польщі.

Україна найближчими днями запустить експорт своєї продукції через Дунай після того, як польські фермери посилили блокаду кордону.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телемарафону.

Він розповів, що головний експортний шлях України - Чорним морем - працює завдяки Силам оборони. За січень цього року наша країна перевезла 6,7 млн тонн аграрної продукції Чорним морем і Дунаєм. І лише 370 тисяч тонн транзитом через Польщу. Це близько 5% загальної кількості.

За словами Кубракова, найголовніший канал України - це Чорне море та Дунайський кластер, тому держава планує їх розвивати. Водночас він додав, що продукція з доданою вартістю більше експортувалася через сухопутні коридори, переважно через Польщу.

"Що ми зараз пропонуємо? Ми найближчими днями запускаємо через Дунай баржі з контейнерами до портів Румунії, порту Констанци. Перші два судна вирушать найближчими днями. Також очікуємо найближчими днями, що ми зможемо вгору за течією Дунаю постачати на ринки Німеччини та Австрії продукцію наших виробників, оминаючи Польщу", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що більшість українського зерна (90%) йде через "український коридор" морем, а частина потрапляє до Польщі в опломбованих вагонах, що унеможливлює потрапляння цього зерна на ринок Польщі.

Читайте також: