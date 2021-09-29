Україна запустила перший контейнерний поїзд до Китаю за програмою "Велике будівництво"

Укрзалізниця починає активну модернізацію інфраструктури і розвиток контейнерних перевезень у форматі "море – залізниця".

Перший контейнерний поїзд вирушив до Китаю 28 вересня.

ПРо це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд, що везе пиломатеріали, містить 40 контейнерів обсягом 40 футів. Він подолає відстань у майже 10 тисяч км за 18 діб і пройде територією 4 країн. Це перший контейнерний поїзд, відправлений на експорт. Досі Україна лише приймала контейнерні поїзди з інших країн.

"Україна не може ігнорувати попит і потенціал мультимодальних перевезень, зокрема з азійськими країнами – тому оновлення та розбудова інфраструктури для формату "море-залізниця" буде одним із основних завдань "Великого будівництва" у найближчі роки", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він нагадав, що в ЄС частка контейнерних перевезень становить близько 45%, в той час як в Україні – лише 2,5%. Збільшенню обсягів таких перевезень заважає застаріла залізнична і портова інфраструктура. Тому її модернізація дозволить Україні вповні використовувати свій географічний потенціал. Про це, зокрема, під час Ялтинської Європейської Стратегії 2021 наголошував президент Володимир Зеленський.

В свою чергу, в.о. голови правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін зазначив, що розвиток контейнерних перевезень сприятиме торгівельним відносинам України і КНР.

"У середині вересня ми прийняли з Китаю 50-й контейнерний поїзд з імпортним вантажем. Сьогодні відправляємо перший контейнерний поїзд вже з українським вантажем до Китаю. Плануємо, що такі поїзди стануть регулярними", - додав він.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський привітав ухвалення закону про концесію, який дозволить розвивати українські порти. В рамках президентської програми "Велике будівництво" заплановані масштабні інвестиції в портову інфраструктуру, в тому числі із залученням приватного капіталу та передання державних портів у концесії.

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