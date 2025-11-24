Україна запустила безкоштовний супутниковий зв’язок для смартфонів - подробиці

Пресконференція / © ТСН

Реклама

Сьогодні Україна — перша в Європі та шоста у світі запустила технологію Starlink Direct TO CELL.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

І вже у перший тестовий день у мережі зареєструвалися 200 тисяч користувачів, які відправили понад 16 тисяч смс. Як повідомив СЕО Київстар Олександр Комаров під час презентації запуску, це дасть можливість залишатися на зв’язку там, де покриття мобільної мережі немає.

Реклама

Смартфони бачать супутник виключно просто неба. Завдяки технології, телефон напряму підключається до базової станції в космосі. А це означає, що зв’язок буде навіть там, де вишок на землі — а відповідно й мобільного покриття — немає. Тож, коли звична мережа зникатиме — телефони, які підтримують 4G та LTE — на Старлінк перемикатимуться автоматично. Як от у випадку блекауту або ж зони бойових дій, де вишки мобільного звʼязку — знищені; у викогірʼї Карпат, густих лісах чи на глухих дорогах.

Однак поки що послугою можуть скористатися виключно власники телефонів, які працюють на операційній системі android. Також рівень сигналу супутникової мережі буде знижуватися у прикордонній зоні. Це повʼязано із регуляторними обмеженнями.

Вже зараз через супутник українці можуть листуватися текстовими смс. У перспективі — запрацюють і голосові повідомлення. А також аудіо- та відеодзвінки. І все це тепер — без звичних для нас, додаткових портативних старлінків на землі. Угоду зі Space X законтрактував найбільший в Україні мобільний оператор Kyivstar. І все це абсолютно безкоштовно впродовж наступного року.

«Ця технологія працюватиме там, де немає жодного звʼязку», — Олександр Комаров, СЕО Kyivstar розʼяснив деталі роботи послуги для ТСН

Реклама

«Ми всі розуміємо, що досить регулярно, в рамках майже всіх областей України, в нас відсутні електроенергії. Як результат, в нас трохи погіршується автоспроможність наземних мереж і є наслідком, насправді, відсутність електроенергії. Така технологія приходить на допомогу, тому що, не зважаючи на наявність електромережі на землі, ця технологія буде працювати, якщо у вас заряджений смартфон.», — розповів він.

За його словами, також технологія буде працювати там, де немає ніякого покриття. «Як би ми не будували на сьогоднішній день приблизно 20% територій України, на них не існує будь-якого покриття, будь-якої телекомунікаційної технології. Але там є люди, я, можна сказати, наведув, наприклад, Карпат, де є люди, де є туристи, де є відпочиваючі, де немає покриття», — розповів Комаров.

«Іде досить регулярно, наші рятувальники проводять відповідні операції для того, щоб рятувати людей. Я дуже сподіваюся, що людей буде зі смартфоном і супутником-зв’язком кількість випадків поганих буде намагатися менше», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тестування нової технології розпочалось ще у вересні цього року.