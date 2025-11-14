ТСН у соціальних мережах

Український "Octopus" проти "Шахедів": Міноборони оголосило про серійне виробництво дрона-перехоплювача

Денис Шмигаль анонсував серійного виробництва українського дрону «Octopus».

Руслана Сивак
Український дрон-перехоплювач Octopus

Український дрон-перехоплювач Octopus / © Міноборони України

В Україні запустили серійне виробництво новітнього українського дрона-перехоплювача «Шахедів» під назвою «Octopus». Цю технологічну розробку вже передали трьом виробникам, які розпочали серійне виробництво.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у соцмережах.

«„Octopus“ — саме українська технологія перехоплення „шахедів“, розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах», — зазначив Денис Шмигаль.

Наразі ще одинадцять компаній активно готують свої виробничі лінії для долучення до процесу.

«Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба», — йдеться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, інцидент з українськими компаніями, які сприяли постачанню компонентів для ворожих дронів, свідчить про критичні прогалини у вітчизняній системі експортного контролю та фінансового моніторингу. На цьому наголосила українська волонтерка, керівниця проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України Victory Drones Марія Берлінська.

Сили оборони у ніч проти 13 листопада завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території Росії та окупованих територіях України. Для атаки застосували низку різних засобів, серед яких вітчизняні розробки «Фламінго», «Барс», «Лютий».

