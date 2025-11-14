Український "Octopus" проти "Шахедів": Міноборони оголосило про серійне виробництво дрона-перехоплювача

Український дрон-перехоплювач Octopus / © Міноборони України

В Україні запустили серійне виробництво новітнього українського дрона-перехоплювача «Шахедів» під назвою «Octopus». Цю технологічну розробку вже передали трьом виробникам, які розпочали серійне виробництво.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у соцмережах.

«„Octopus“ — саме українська технологія перехоплення „шахедів“, розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах», — зазначив Денис Шмигаль.

Наразі ще одинадцять компаній активно готують свої виробничі лінії для долучення до процесу.

«Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба», — йдеться у повідомленні Міноборони.

