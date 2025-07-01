Україна запустила цифровий нотаріат: що це таке і де вже працює

МЗС України

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Від 1 липня 2025 року українці за кордоном можуть отримувати нотаріальні послуги онлайн.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Що тепер змінюється

До цього часу оформлення нотаріальних документів за кордоном вимагало особистої присутності громадянина в консульстві, заповнення паперових заяв, узгодження текстів документів, оплати зборів через банк і кількох візитів.

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Нова система автоматизованого нотаріату, яку впроваджує МЗС, повністю змінює цей підхід. Тепер усе — від подання заяви до формування нотаріального документа — можна зробити онлайн через систему е-Консул.

Як працює новий цифровий нотаріат

Онлайн-заява — громадянин подає звернення на нотаріальну дію через систему е-Консул, завантажує документи та зразок довіреності чи заяви.

Автоматична перевірка — система підказує, які документи потрібні, а консул перевіряє їх та погоджує оформлення.

Зворотний зв’язок — у разі помилок чи нестачі документів заявник отримує повідомлення з рекомендаціями.

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Оплата та підписання — після погодження система формує документ, заявник оплачує збір і записується в е-Чергу.

Отримання документа — особа приходить у визначений час до консульства лише для підпису та отримання вже готового документа.

Цифровий нотаріат вже працює у 40 посольствах і консульствах України, зокрема у:

Австралії

Алжирі

Анголі

Аргентині

Ботсвані

В’єтнамі

Гані

Ефіопії

Індії

Індонезії

Катарі

Кенії

КНР (генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї)

Конго

Кореї

Кот-д’Івуарі

Кубі

Кувейті

Латвії

Малайзії

Марокко

Мексиці

Мозамбіку

ОАЕ

Омані

ПАР

Перу

Руанді

Саудівській Аравії

Сенегалі

Сінгапурі

Таїланді

Тунісі

Чилі

Японії Генконсульствах у:

Мілані

Гамбурзі

Гданську

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили послугу позачергового одруження для військових.

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