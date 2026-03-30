Україна запустить потяг до Болгарії через Румунію: коли чекати на перший рейс
Дізнайтеся, коли відбудеться перший рейс та як працюватиме новий транспортний коридор.
Україна готується до розширення міжнародного залізничного сполучення. Вже цього літа планується запуск пасажирського потяга до Болгарії, який курсуватиме через територію Румунії. Проєкт реалізується у тристоронньому форматі за активної співпраці урядів трьох країн.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба після зустрічі з болгарським колегою Корманом Ісмаїловим.
За його словами, головна мета — зробити залізничне сполучення не лише доступним, а й фінансово вигідним для пасажирів.
«Працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна — Болгарія через Румунію. Мета — тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO (механізму публічних сервісних зобов’язань)», — наголосив Кулеба.
Окрім залізниці, сторони зосередилися на розвитку стратегічної автомобільної інфраструктури та дунайського кластера. Впровадження цифрових рішень має суттєво прискорити перетин кордону та логістичні процеси.
«Будемо в подальшому співпрацювати у сфері автомобільних перевезень і опрацьовувати проведення засідання змішаної комісії. Також йшлося про цифрові рішення, зокрема електронну чергу на кордоні», — додав урядовець.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» заявила про готовність розглянути впровадження страхування пасажирів за аналогією з авіаперевезеннями, щоб захистити їх від можливих ризиків, зокрема затримок потягів або шкоди здоров’ю.
За словами голови правління компанії Олександра Перцовського, страхування може стати окремим продуктом, який реалізовуватимуть у співпраці зі страховими компаніями.
«Ми відкриті, щоб страхувати людей, як при авіа. Ми відкриті до співпраці зі страховими компаніями. Тут питання до готовності страхового ринку це приймати», — зазначив він.
Водночас Перцовський наголосив, що до завершення війни підвищення цін на квитки не планується.
«Держава взяла чітку стратегію, щоб до кінця війни ціни не зростали», — підкреслив очільник УЗ.
Він також додав, що можливі зміни стосуватимуться преміум-квитків, зокрема у вагони СВ (люкс) та першого класу поїздів «Інтерсіті+», однак деталі ціноутворення обіцяють оприлюднити згодом.