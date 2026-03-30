Україна запустить потяг до Болгарії через Румунію: коли чекати на перший рейс

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

Україна готується до розширення міжнародного залізничного сполучення. Вже цього літа планується запуск пасажирського потяга до Болгарії, який курсуватиме через територію Румунії. Проєкт реалізується у тристоронньому форматі за активної співпраці урядів трьох країн.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба після зустрічі з болгарським колегою Корманом Ісмаїловим.

За його словами, головна мета — зробити залізничне сполучення не лише доступним, а й фінансово вигідним для пасажирів.

«Працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна — Болгарія через Румунію. Мета — тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO (механізму публічних сервісних зобов’язань)», — наголосив Кулеба.

Окрім залізниці, сторони зосередилися на розвитку стратегічної автомобільної інфраструктури та дунайського кластера. Впровадження цифрових рішень має суттєво прискорити перетин кордону та логістичні процеси.

«Будемо в подальшому співпрацювати у сфері автомобільних перевезень і опрацьовувати проведення засідання змішаної комісії. Також йшлося про цифрові рішення, зокрема електронну чергу на кордоні», — додав урядовець.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» заявила про готовність розглянути впровадження страхування пасажирів за аналогією з авіаперевезеннями, щоб захистити їх від можливих ризиків, зокрема затримок потягів або шкоди здоров’ю.

За словами голови правління компанії Олександра Перцовського, страхування може стати окремим продуктом, який реалізовуватимуть у співпраці зі страховими компаніями.

«Ми відкриті, щоб страхувати людей, як при авіа. Ми відкриті до співпраці зі страховими компаніями. Тут питання до готовності страхового ринку це приймати», — зазначив він.

Водночас Перцовський наголосив, що до завершення війни підвищення цін на квитки не планується.

«Держава взяла чітку стратегію, щоб до кінця війни ціни не зростали», — підкреслив очільник УЗ.

Він також додав, що можливі зміни стосуватимуться преміум-квитків, зокрема у вагони СВ (люкс) та першого класу поїздів «Інтерсіті+», однак деталі ціноутворення обіцяють оприлюднити згодом.