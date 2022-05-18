Україна заслуговує на індивідуальний підхід щодо надання їй статусу кандидата у члени ЄС - Кулеба

Україна заслуговує на індивідуальний підхід щодо надання їй статусу кандидата у члени ЄС - Кулеба

Україна заслуговує на індивідуальний підхід щодо надання їй статусу кандидата у члени ЄС.

З відповідною заявою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до голландських депутатів.

Про це очільник української повідомив у своєму Твіттері.

"Поінформував голландських депутатів про останні події у війні Росії проти України. Я наголосив, що Україна бореться не лише за своє, а й за майбутнє і свободу Європи. Україна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на заслугах, коли йдеться про надання їй статусу кандидата в ЄС", - написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ зустрівся і з очільником МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою в Гаазі. Лідери дипломатії двох країн обговорили постачання зброї, нові санкції проти Росії та надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

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