Україна застерегла Білорусь від "необдуманих провокацій" під час військових навчань / © ТСН.ua

Реклама

Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння щодо майбутніх спільних військових навчань Росії та Білорусі. Зокрема «Захід-2025», та маневрів ОДКБ.

Про це пише Міністерство закордонних справ України.

Українське МЗС заявило, що Білорусь допомагає Росії з 2022 року. Білорусь дозволяє Росії нападати на Україну зі своєї території. Вона також надає Росії політичну, військову та інформаційну підтримку. Ця співпраця несе загрозу для України. Вона також небезпечна для Польщі, країн Балтії та всієї Європи. Крім того, ці дії заважають мирним планам Дональда Трампа.

Реклама

Україна закликає міжнародних партнерів бути пильними та посилити санкційний і політичний тиск на Росію та Білорусь. У МЗС нагадали про гіркий досвід 2021-2022 років, коли Росія накопичувала війська на українських кордонах під прикриттям спільних навчань «Захід-2021».

«Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України. Наголошуємо, що Україна ніколи не становила та не становитиме загрози для білоруського народу, з яким ми прагнемо жити в мирі, маємо спільне минуле, яке сягає Княжої доби та Великого Князівства Литовського, та майбутнє — у європейській сім’ї народів», — зазначили у МЗС.

Нагадаємо, 6 серпня до Білорусі прибув перший ешелон із російськими військовими та технікою. Українська розвідка та прикордонна служба відстежують чисельність особового складу та озброєння, яке Москва може залучити до військових навчань «Захід-2025».

У суспільстві поширюються побоювання, що під прикриттям навчань Росія може знову використати територію Білорусі для нового наступу на Україну. Однак заспокоює: загроза можлива лише за певних умов.

Реклама

Проте відомо, що під час навчань ворог може відпрацювати застосування ядерної зброї та «Орешніка».

«Від 12 по 16 вересня, коли триватиме активна фаза цих навчань, — буде найбільший ризик. Під час активної фази також можуть залучати і бронетехніку», — наголосив Андрій Демченко, речник ДПСУ.