Україна застосувала нову балістичну ракету по Росії: що відомо

FP-7 / © Fire Point

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Україна вперше запустила балістичну ракету власного виробництва FP-7 по території Росії.

Про це повідомила СЕО компанії FirePoint Ірина Терех.

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За її словами, ця розробка здана уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Українські фахівці вже працюють над наступною модифікацією цієї зброї, яка матиме збільшену дальність польоту.

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«Ми працюємо над подовженою версією, яка теж з’явиться цього року», — зазначила Терех.

Балістичні ракети України: останні новини

Нагадаємо, нова українська балістична ракета FP-7 допоможе сильніше бити по російських тилах і фронту. Експерт Дмитро Жмайло розповів, які завдання вона виконуватиме та чому її порівнюють з американською ATACMS.

Раніше 1 жовтня Україна вперше застосувала власну тактичну балістичну ракету FP-7 у бойових умовах. За інформацією The Wall Street Journal, ціллю стала російська військова позиція на тимчасово окупованій території України.

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