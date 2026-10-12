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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна застосувала нову балістичну ракету по Росії: що відомо

Україна застосувала FP-7 по Росії та готує ракету з більшою дальністю.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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FP-7

FP-7 / © Fire Point

Україна вперше запустила балістичну ракету власного виробництва FP-7 по території Росії.

Про це повідомила СЕО компанії FirePoint Ірина Терех.

За її словами, ця розробка здана уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Українські фахівці вже працюють над наступною модифікацією цієї зброї, яка матиме збільшену дальність польоту.

«Ми працюємо над подовженою версією, яка теж з’явиться цього року», — зазначила Терех.

Балістичні ракети України: останні новини

Нагадаємо, нова українська балістична ракета FP-7 допоможе сильніше бити по російських тилах і фронту. Експерт Дмитро Жмайло розповів, які завдання вона виконуватиме та чому її порівнюють з американською ATACMS.

Раніше 1 жовтня Україна вперше застосувала власну тактичну балістичну ракету FP-7 у бойових умовах. За інформацією The Wall Street Journal, ціллю стала російська військова позиція на тимчасово окупованій території України.

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