Ймовірно ракета Корал / © Міністерство оборони України

В Україні вперше публічно продемонстрували нову ракету протиповітряної оборони «Корал». Презентація відбулася за участі Володимира Зеленського. Виставка оборонної техніки була присвячена Дню працівників оборонно-промислового комплексу України.

Про це пише TWZ.

Технічні характеристики ракети «Корал»

Повідомляється, що ракета «Корал» розроблена державним конструкторським бюро «Луч». Згідно з уточненими планами розвитку, дальність польоту ракети була збільшена з початкових 30–50 км до 100 км. Це дозволяє віднести її до класу систем великої дальності.

За оприлюдненими раніше даними розробника, характеристики ракети включають:

Вага: 300 кг (бойова частина — 25 кг).

Швидкість: 3600 км/год.

Призначення: боротьба з аеродинамічними та балістичними цілями.

Наведення: активна радіолокаційна головка самонаведення «Онікс».

Станом на 2023 рік готовність проєкту оцінювалася у 70%. Наразі Міністерство оборони України визначило розвиток комплексу «Корал» одним із пріоритетів оборонної галузі.

Як зазначає видання, програма «Корал» спрямована на заміну радянських систем С-300 та «Бук-М1», а також на доповнення західних комплексів Patriot і SAMP/T. Власне виробництво ракет має зменшити залежність України від обмежених та дороговартісних поставок іноземних засобів перехоплення. У розробці компонентів для системи задіяні українські підприємства «Луч» та «Радіонікс», які також співпрацюють з іспанською групою Sener у межах міжнародних ініціатив з посилення ППО.

Поточний статус програми

Повідомляється, що точний етап випробувань та терміни запуску в серійне виробництво залишаються засекреченими. Водночас керівник оборонного кластера Brave1 зазначав, що низка вітчизняних ракетних розробок уже пройшла полігонні випробування, а окремі зразки застосовувалися безпосередньо в бойових умовах.

У медіа зазначають, що «Корал» може бути інтегрований до існуючих пускових установок за принципом програми FrankenSAM, що дозволить використовувати нові ракети з модернізованими радянськими або західними платформами.

Виробництво ракет в Україні — останні новини

Раніше в ОПУ представили топову українську зброю, серійне виробництво якої вже розпочато.

На виставці також презентували нову ракету-дрон Areion. Вона поєднує підхід крилатих ракет з окремими елементами безпілотних платформ. Бойова частина становить 120 кг, а дальність польоту — до 600 км.

Окрім цього, Зеленський заявив, що Україна вперше в історії має достатній рівень озброєння для ефективного захисту від російських ударів.