- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 409
- Час на прочитання
- 2 хв
Україна "засвітила" нову секретну ракету класу "земля-повітря" "Корал" — що відомо
Україна представила власну зенітну ракету “Корал” з дальністю 100 км.
В Україні вперше публічно продемонстрували нову ракету протиповітряної оборони «Корал». Презентація відбулася за участі Володимира Зеленського. Виставка оборонної техніки була присвячена Дню працівників оборонно-промислового комплексу України.
Про це пише TWZ.
Технічні характеристики ракети «Корал»
Повідомляється, що ракета «Корал» розроблена державним конструкторським бюро «Луч». Згідно з уточненими планами розвитку, дальність польоту ракети була збільшена з початкових 30–50 км до 100 км. Це дозволяє віднести її до класу систем великої дальності.
За оприлюдненими раніше даними розробника, характеристики ракети включають:
Вага: 300 кг (бойова частина — 25 кг).
Швидкість: 3600 км/год.
Призначення: боротьба з аеродинамічними та балістичними цілями.
Наведення: активна радіолокаційна головка самонаведення «Онікс».
Станом на 2023 рік готовність проєкту оцінювалася у 70%. Наразі Міністерство оборони України визначило розвиток комплексу «Корал» одним із пріоритетів оборонної галузі.
Як зазначає видання, програма «Корал» спрямована на заміну радянських систем С-300 та «Бук-М1», а також на доповнення західних комплексів Patriot і SAMP/T. Власне виробництво ракет має зменшити залежність України від обмежених та дороговартісних поставок іноземних засобів перехоплення. У розробці компонентів для системи задіяні українські підприємства «Луч» та «Радіонікс», які також співпрацюють з іспанською групою Sener у межах міжнародних ініціатив з посилення ППО.
Поточний статус програми
Повідомляється, що точний етап випробувань та терміни запуску в серійне виробництво залишаються засекреченими. Водночас керівник оборонного кластера Brave1 зазначав, що низка вітчизняних ракетних розробок уже пройшла полігонні випробування, а окремі зразки застосовувалися безпосередньо в бойових умовах.
У медіа зазначають, що «Корал» може бути інтегрований до існуючих пускових установок за принципом програми FrankenSAM, що дозволить використовувати нові ракети з модернізованими радянськими або західними платформами.
Виробництво ракет в Україні — останні новини
На виставці також презентували нову ракету-дрон Areion. Вона поєднує підхід крилатих ракет з окремими елементами безпілотних платформ. Бойова частина становить 120 кг, а дальність польоту — до 600 км.
Окрім цього, Зеленський заявив, що Україна вперше в історії має достатній рівень озброєння для ефективного захисту від російських ударів.