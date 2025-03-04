Україна затвердила список "Зброя перемоги": деталі від Шмигаля

Україна затвердила так званий список "Зброя перемоги". Йдеться про зброю українського виробництва, яка пройшла випробування на полі бою.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час пресконференції з нагоди п'ятої річниці роботи Уряду.

Він наголосив, що наразі неможливо деталізувати, про яке саме озброєння йдеться.

"Це закрита постанова. Працюємо над тим, щоб цей перелік (озброєння – ред.) зростав. Але все необхідне для того, щоб тримати оборону, у ньому є", – наголосив він.

Шмигаль додає, що цього року Україна буде спроможна забезпечити великий відсоток артилерійських боєприпасів 105, 122 та 155 "натівського" калібру. Що ж до мін для мінометів 80 та 120 калібру – майже повна потреба закрита українським виробництвом. Також йдеться про уніфікацію транспортної лінійки.

Раніше в ОПУ повідомили, що в умовах невизначеності щодо подальшої військової підтримки України з боку США в Офісі президента заявили, що Київ готує комплексні кроки для адаптації до ситуації.

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