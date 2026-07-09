Україна завдала нищівного удару по танкерному флоту РФ: що відомо про наслідки

Танкер РФ / © Associated Press

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За останні чотири дні Сили безпілотних систем та СБУ підбили 34 російські судна, більшість із яких — нафтові танкери. Найбільше ударів завдали по Азовському морю, яке Росія вважає своїм тилом.

Про це пише Defense Express.

Також про це відзвітував командувач Сил Безпілотних Систем Роберт «Мадяр» Бровді. Повідомляється, що найрезультативнішою стала ніч з 8 на 9 липня. Тоді безпілотники СБС поцілили у 12 танкерів, один суховантаж та один буксир. Загалом у період з 6 по 9 липня ударами українських дронів було уражено 25 танкерів, 6 суховантажів, один паром та один буксир.

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Крім того, 7 липня безекіпажний катер СБУ «Sea Baby» уразив ще один російський танкер у Чорному морі. Аналіз оприлюднених відеозаписів показує, що українські безпілотники діють за чіткою схемою: перший дрон б’є в рубку судна, щоб знерухомити його та позбавити керування, а другий атакує палубу з резервуарами, провокуючи пожежу та знищуючи бортове обладнання.

Хоча жодне з уражених суден повністю не затонуло, ті кораблі, де спалахнули масштабні пожежі, фактично виведені з ладу без можливості відновлення. Судна з пошкодженими рубками потребуватимуть тривалого й коштовного ремонту.

Оскільки судноремонтні потужності РФ є обмеженими і не розраховані на одночасне відновлення такої кількості танкерів та суховантажів, повернення цього флоту в стрій може розтягнутися на роки.

Україна атакує танкери РФ — останні новини

Нагадаємо, Україна посилює тиск на російську логістику в окупованому Криму. Після ударів по восьми танкерах, мостах і енергетичних об’єктах забезпечення військ РФ на півострові може суттєво ускладнитися.

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Також український морський дрон «Sea Baby» вранці 8 липня атакував великий російський танкер «Blue» неподалік окупованої Ялти. Це судно входить до «тіньового флоту» РФ і потайки возить нафту в обхід міжнародних санкцій.

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