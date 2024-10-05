Україна “зависла” у невизначеності після візиту Зеленського до США — The Washington Post

Минуло вже більше тижня після повернення президента Володимира Зеленського зі США, де він презентував свій “План перемоги”, але досі не зрозуміло, як його стратегію сприйняли у Вашингтоні.

Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що поїздка Зеленського до США, попри усі його зусилля, не викликала резонансу у Вашингтоні. Президент Джо Байден так і не пішов на поступки щодо заборони на глибокі удари по РФ. Натомість сам Зеленський потрапив під “перехресний вогонь” передвиборчої війни між двома кандидатами в президенти.

“Активність Зеленського в США посилила ту неспокійну підвішеність, у якій зараз опинилася Україна — вона покладається на Сполучені Штати як на свого головного союзника, який озброює її проти Росії, але не впевнена, як довго триватиме ця підтримка, оскільки увага до війни зникає на третій рік і з новою ескалацією на Близькому Сході”, — пише видання.

Наступного тижня Зеленський матиме ще один шанс представити "План перемоги" на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, яке відвідає Байден. Після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині, сказав західний дипломат, який говорив на умовах анонімності.

Зокрема, зазначив дипломат, країни НАТО розглядають способи надання Україні більш конкретних кроків для майбутнього членства в альянсі — хоча, ймовірно, все ще недостатньо термінових, про що просив Київ.

Нагадаємо, як стверджує іспанська газета El Pais, західні партнери почали новий етап тиску на Київ, щоб той став зговірливішим щодо умов припинення війни.

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