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"Україна завжди була, є і буде вільною" - Резніков привітав українців із Днем Незалежності

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"Україна завжди була, є і буде вільною" - Резніков привітав українців із Днем Незалежності

Фото: Офіс президента України

Міністр оборони наголосив, що сьогоднішня річниця Незалежності нашої держави найскладніша, але безперечно – найцінніша.

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав українців із річницею Незалежності.

Відповідний пост міністр опублікував у Facebook.

"Сьогоднішня річниця Незалежності нашої Держави найскладніша, але беззаперечно – найцінніша. Незалежність народжується у важкій боротьбі. І наша боротьба все ще триває. Проте всі ми, увесь світ, знає напевно одне – ми переможемо ворога. І я дякую кожному захиснику і кожній захисниці, кожному медику, поліцейському, нацгвардійцю, прикордоннику, залізничнику, аграрію, волонтеру, студенту - всьому Українському народові, який об‘єднався в ці важкі часи і на своєму фронті робить усе задля нашої перемоги. Кобзар заповідав: Борітеся - поборете! Так, ми поборемо цю навалу. Без сумніву. Перемога за нами, бо ми – разом! Ми – вільні! Ми – незалежні! Ми – Україна!" - йдеться у дописі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 серпня привітав українців із Днем Незалежності. Він записав відеозвернення у центрі Києва.

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