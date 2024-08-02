"Україна завжди матиме силу": Зеленська відкрила церемонію спуску на воду корвета "Гетьман Виговський" (відео)

Наша держава продовжує розбудовувати новий військово-морський флот.
Перша леді Олена Зеленська відкрила церемонію спуску на воду корвета "Гетьман Виговський" у Стамбулі. Це вже другий корвет для ВМС України.
Про це Олена Зеленська написала у Telegram.
"Україна завжди матиме силу, щоб діяти на морі та захищати власні інтереси. Українці вже довели це, звільнивши від окупанта простір Чорного моря. І зараз доводимо розбудовою нашого нового військово-морського флоту"
Нагадаємо, корвет "Гетьман Іван Виговський", який було збудовано для ВМС України в Туреччині, спустили на воду в Стамбулі.
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