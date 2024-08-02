"Україна завжди матиме силу": Зеленська відкрила церемонію спуску на воду корвета "Гетьман Виговський" (відео)

Перша леді Олена Зеленська відкрила церемонію спуску на воду корвета "Гетьман Виговський" у Стамбулі. Це вже другий корвет для ВМС України.

Про це Олена Зеленська написала у Telegram.

Зеленська відкрила церемонію спуску на воду корвета «Гетьман Виговський»

"Україна завжди матиме силу, щоб діяти на морі та захищати власні інтереси. Українці вже довели це, звільнивши від окупанта простір Чорного моря. І зараз доводимо розбудовою нашого нового військово-морського флоту"

Нагадаємо, корвет "‎Гетьман Іван Виговський"‎, який було збудовано для ВМС України в Туреччині, спустили на воду в Стамбулі.

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