Україна, схоже, посилює атаки на російську армію, матеріально-технічне забезпечення та інші високопоставлені активи в тилових районах окупованих України та Росії.

Про це інформує Інститут дослідження війни ISW.

Головне управління військової розвідки України (ГУР) 12 листопада повідомило, що 11 листопада українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, у результаті чого загинули щонайменше троє співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії та Росгвардії.

Оголошення ГУР від 12 листопада відбулося після нападу українських партизанів на колишнього керівника народної міліції Луганської Народної Республіки (ЛНР) 8 листопада; удари по російській військовій базі в окупованому Скадовську, Херсонській області та засобах Чорноморського флоту в Криму 9 листопада; і три удари з тилу та партизанські атаки в Росії 11 листопада.

З літа 2023 року українські війська проводять ударну кампанію саме по окупованому Криму.

Нагадаємо, полковник ЗСУ розповів, що Росія намагається докорінно змінити ситуацію на полі бою.

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