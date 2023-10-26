Україна збільшує мінно-вибухові загородження на державному кордоні з Росією та Білоруссю – відео

Наші вороги підступні, тож слід бути готовими до різних сценаріїв.

Українські фахівці працюють над збільшенням мінно-вибухових загороджень на всій протяжності державного кордону, що перебуває в Північній операційній зоні. Росія та Білорусь продовжують становити загрозу.

Про це розповів генерал-майор Сергій Наєв.

Україна збільшує мінно-вибухові загородження на державному кордоні з Росією та Білоруссю

"Нам немає різниці, чи це державний кордон з Республікою Білорусь, чи з Російською Федерацією – це наші вороги. Тож кордон мінується щільно, скрізь де є загроза нападу противника", – акцентував він.

Як додає Наєв, кожне мінно-вибухове загородження, кожне мінне поле обов'язково має прикриватися загальновійськовим підрозділом. Таким чином військовослужбовці вогнем своєї зброї та озброєння зможуть не дозволяти саперним підрозділам ворога здійснювати спроби розмінування територій.

Нагадаємо, РФ продовжує утримувати поблизу північного українського кордону контингент військ, щоб скувати сили ЗСУ і не дати їх перекинути на інші напрямки.

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