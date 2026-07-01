Україна збільшила дальність і масштаб ракетних ударів по території Росії: аналіз Bloomberg

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Україна суттєво збільшила дальність і масштаб ракетних ударів по території Росії. Від початку року сигнали ракетної небезпеки лунали майже у половині російських регіонів.

Про це свідчить аналіз Bloomberg.

Лише за останній тиждень ракетну загрозу оголошували щонайменше у п’яти регіонах Приволзького федерального округу, що розташований на південний схід від Москви. Тривоги також звучали в Астраханській області, кількох регіонах Північного Кавказу, а також у Московській, Володимирській, Тамбовській, Орловській і Липецькій областях.

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Таке розширення географії ударів свідчить про розвиток українських далекобійних можливостей. Київ дедалі активніше переносить бойові дії вглиб російської території, посилюючи тиск на Кремль на тлі війни, що триває понад чотири роки.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення повітряні тривоги здебільшого оголошували лише в прикордонних регіонах РФ та на окупованих українських територіях, то тепер, за даними Bloomberg, щонайменше один раз сирени пролунали у регіонах, де проживає понад 70% населення Росії.

У червні першу ракетну тривогу зафіксували навіть в Омській області, яка розташована майже за три тисячі кілометрів від українського кордону. Аналогічні попередження вперше пролунали й у всьому Уральському регіоні.

У Самарі під час одного із сигналів тривоги тимчасово зупиняли роботу наземного громадського транспорту, тоді як метро залишалося відкритим і використовувалося як укриття.

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У Воронезькій області після нещодавнього ракетного удару, внаслідок якого загинули п’ятеро людей, місцева влада майже щодня оголошує повітряну тривогу. Ще двоє людей загинули у Волгоградській області після атаки, під час якої, за твердженням української сторони, вперше застосували нову крилату ракету «Фламінго».

Цього тижня вперше від початку повномасштабної війни ракетну тривогу оголосили також у Новгородській та Псковській областях.

За інформацією Bloomberg, Україна дедалі більше спирається на власне виробництво далекобійних крилатих ракет, доповнюючи ними парк ударних безпілотників. Це дозволяє завдавати ударів по військових та промислових об’єктах далеко в тилу Росії.

Президент України Володимир Зеленський у травні повідомив, що ракета «Фламінго» вперше подолала понад 1500 кілометрів і уразила оборонне підприємство в Чебоксарах.

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Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі вважає, що поява «Фламінго» стала важливим етапом розвитку української програми далекобійних ударів. За його словами, ракета здатна нести потужну бойову частину та вражати цілі глибоко на території Росії.

Експерт наголошує, що удари по критичній інфраструктурі та військово-промисловому комплексу РФ не лише завдають економічних збитків, а й демонструють російському суспільству, що війна має відчутні наслідки й для самої Росії. Водночас, чи змусить це Кремль активніше шукати переговорів, залишається відкритим питанням.

Наприкінці червня майже всі регіони Росії повідомляли про перебої з постачанням або нормуванням бензину після атак українських безпілотників на великі нафтопереробні заводи.

Однією з наймасштабніших стала атака на район Слов’янська-на-Кубані в Краснодарському краї. За даними місцевої влади, було застосовано 110 безпілотників і п’ять крилатих ракет «Фламінго». Внаслідок удару загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення, а пожежа на нафтопереробному заводі тривала кілька днів.

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Військовий аналітик Королівського інституту об’єднаних служб Сем Кренні-Еванс зазначає, що Україна часто використовує безпілотники для перевантаження російської системи ППО, після чого по цілях запускаються крилаті ракети.

За заявами української сторони, виробництво ракет «Фламінго» розпочалося минулого року. Їхня заявлена дальність польоту становить до 3000 кілометрів, що потенційно дозволяє уражати цілі майже по всій європейській частині Росії.

Іншою українською далекобійною розробкою залишається ракета «Нептун». Спочатку її створювали як протикорабельну, однак після модернізації вона отримала можливість уражати наземні цілі на відстані до 1000 кілометрів. Саме «Нептун» у 2022 році був використаний для знищення крейсера «Москва» — флагмана Чорноморського флоту РФ.

Російське Міністерство оборони вперше заявило про перехоплення ракети «Нептун» у серпні 2023 року. При цьому Москва не розкриває статистику щодо збитих ракет, публікуючи переважно дані про перехоплені українські безпілотники.

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Попри це, президент РФ Володимир Путін продовжує стверджувати, що Росія зберігає перевагу у кампанії далекобійних ударів. Цього тижня він також заявив про готовність продовжити переговори зі США щодо завершення війни, водночас відкинувши пропозиції про припинення взаємних ударів на великі відстані.

Нагадаємо, у російській Пензі 1 липня пролунали вибухи під час атаки безпілотників. Через загрозу тимчасово призупинив роботу місцевий аеропорт. За даними місцевих пабліків, під удар могли потрапити Пензенський підшипниковий завод і підприємство «Маяк», які працюють на російський ВПК. Влада РФ заявляє про нібито успішне відбиття атаки, однак очевидці повідомляють про пожежу та густий дим над промисловою зоною.

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