Україна збирається повністю відмовитися від імпорту газу і зосередитися на власному видобутку

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна має величезний потенціал з видобутку власного природного газу, який може повністю замістити імпорт, а в майбутньому можливо буде навіть експортувати його до Європи.

Галущенко наголосив, що після війни найімовірніше розпочнуться роботи з метою повністю відмовитися від імпорту газу і перейти виключно на власний видобуток.

Про це Галущенко розповів у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Щодо видобутку, то тут Україна має величезний потенціал. Є реальні досліджені ділянки, де можна видобувати. На жаль, на шельфі це поки неможливо, але після перемоги ми до цього одразу повернемося. Ми не хочемо взагалі імпортувати газ. Від слова зовсім. А хочемо жити шляхом власного видобутку. Це перший етап, а другий - коли ми зможемо видобувати настільки більше, щоб експортувати у Європу", - сказав міністр енергетики.

Водночас, за його словами, в Україні дуже впав державний видобуток, а в приватному секторі - навпаки виріс. Галущенко запевнив, що після перемоги у видобуток українського газу прийде багато інвестицій.

Нагадаємо, в Україні очікується падіння обсягів видобутку газу на 10-15%. Це пов’язано з тим, що низка свердловин та інших інфраструктурних об'єктів розташовані на окупованих територіях або поблизу зони бойових дій.

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