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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
2 хв

Україна збиватиме "Шахеди" своїм "довгим" P1-SUN: чим він особливий

Новий український перехоплювач P1-SUN Long вже почав знищувати ворожі дрони, маючи дальність польоту 33 км.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Дрон-перехоплювач P1-SUN Long

Дрон-перехоплювач P1-SUN Long / © SkyFall

Українська компанія SkyFall представила на виставці Eurosatory 2026 нову версію дрона-перехоплювача P1-SUN Long. Модернізований апарат здатний уражати «Шахеди» на значно більшій відстані завдяки вдосконаленим характеристикам та інтегрованому штучному інтелекту.

Про це пише Defense Express.

Оновлена версія дрона-перехоплювача отримала суттєво покращені характеристики та розширений функціонал порівняно з попередником. Зокрема, P1-SUN Long має:

  • дальність польоту до 33 км,

  • практичну стелю до 9 км,

  • бойову частину масою 800 грамів,

  • максимальну швидкість понад 310 км/год.

Для порівняння, попередня модифікація P1-SUN демонструвала дальність польоту, за різними оцінками, від 15 до 23 км, стелю до 5 км, таку ж бойову частину вагою 800 грамів і максимальну швидкість понад 300 км/год.

Окрім цього, P1-SUN Long отримав інтегрований штучний інтелект, здатний автономно виявляти цілі, супроводжувати їх та утримувати. Завдяки цьому оператору стає простіше працювати, а реагування на загрози стає швидшим і точнішим.

Цікавим є те, що для роботи модуля штучного інтелекту на борту P1-SUN Long використовують звичайний процесор замість дорогих і дефіцитних через стрімке поширення ШІ-відеокарт. Як зазначають у компанії, це має допомогти зберігати стабільність виробництва навіть у разі ускладнень на ринку.

Характеристики дрона-перехоплювача P1-SUN Long / © SkyFall

Характеристики дрона-перехоплювача P1-SUN Long / © SkyFall

Для навчання бортового ШІ компанія SkyFall залучила тисячі годин реальних польотів і симуляцій. Водночас у тестуванні та вдосконаленні алгоритмів допомагав власний безпілотник компанії, який відтворює теплову сигнатуру «Шахеда».

Також P1-SUN Long інтегрований із системою дистанційного керування SkyFall, що дає змогу управляти перехоплювачем із будь-якої точки світу за наявності Інтернет-з’єднання. Крім того, нова модифікація оснащена системою дистанційного оновлення програмного забезпечення та алгоритмів ШІ навіть безпосередньо в умовах фронту.

У компанії наголошують, що P1-SUN Long уже залучений до захисту українського неба, і за цей час Сили оборони України за його допомогою перехопили десятки російських «Шахедів». Варто зазначити, що за допомогою попередньої версії P1-SUN раніше вже було знищено тисячі російських безпілотників.

Цьогоріч попередню версію P1-SUN разом із кількома іншими FPV-дронами-перехоплювачами вперше у світі інтегрували на борт літака Ан-28, фактично перетворивши звичайний транспортний літак на справжній винищувач «Шахедів».

Нагадаємо, за останні пів року дрони-перехоплювачі P1-SUN знищили понад 3500 «Шахедів». За словами виробника, завдяки модернізації безпілотники отримали ШІ для ефективного виявлення та ураження цілей, а в планах — розробка системи, що дозволить одному оператору керувати десятьма апаратами одночасно.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
195
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