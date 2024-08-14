Україна здійснила найбільшу атаку безпілотників на російські аеродроми за всю війну – FT

Обстріл було здійснено для запобігання атакам по Україні.

Україна здійснила найбільшу атаку безпілотників на російські аеродроми за всю війну. Річ у тім, що сили Києва стикаються з посиленим опором через 9 днів після свого сміливого вторгнення в Росію.

Про це пише Financial Times.

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Міністерство оборони Росії заявило в середу, що Україна випустила 117 безпілотників, а також ракети не тільки по Курській області, де українські війська захопили територію, а й по Воронезькій, Бєлгородській і Нижньогородській областях. Він не підтвердив, що атаки були спрямовані на його авіабази.

"Безпілотники далекого радіусу дії СБУ та сил оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну", – заявив Financial Times представник СБУ України.

Чиновник зазначив, що удари по аеродромах "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" і "Борисоглібськ" були завдані з метою запобігання авіаційним атакам Росії на Україну.

"Наразі не було зрозуміло, чи були пошкоджені, чи знищені якісь російські літаки, і чиновник сказав, що Київ чекає на супутникові фотографії, щоб оцінити руйнування", – підсумували аналітики.

Раніше йшлося про те, що у ніч проти 14 серпня в Росії знову було неспокійно. Росіяни жаліються, що не спали всю ніч через потужні вибухи – там справжня паніка.

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