Україна надавала аварійну допомогу енергосистемі Польщі – яка причина

Польська енергосистема мала надлишок електроенергії, яку потрібно було передати іншим країнам.
"Укренерго" у ніч проти 25 грудня активувало аварійну допомогу для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт·год. З відповідним запитом звертався польський оператор PSE.
Про це пише пресслужба "Укренерго".
"Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польська енергосистема вночі в святковий день мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії", - розповіли в компанії.
У компанії також додали, що у понеділок, 25 грудня, здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови.
Нагадаємо, "Укренерго" анонсувало відключення світла – кого вони торкнуться.
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