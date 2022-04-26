Україна здобула офіційний статус в європейській енергосистемі ENTSO-E: що це означає

Україна здобула офіційний статус в європейській енергосистемі ENTSO-E: що це означає

У Варшаві 26 квітня відбулось підписання угоди про надання НЕК "Укренерго" статусу члена-спостерігача ENTSO-E – європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Цей статус дозволить українському оператору приєднатись до міжнародного об’єднання європейських операторів системи передачі.

Окрім того, з таким статусом "Укренерго" зможе брати участь у засіданнях Регіональної Групи ENTSO-E "Континентальна Європа".

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова міністра Германа Галущенка.

Також читайте Нафта з невідомим пунктом призначення: світ вигадує способи обійти заборону на закупівлю енергоносіїв з РФ

Згідно з повідомленням, представники української компанії зможуть увійти до робочих та експертних груп ENTSO-E, які займаються питаннями розвитку ринку електроенергії, балансування, допоміжних послуг, електронного обміну даними, розвитку кіберзахисту в електроенергетичному секторі, інтеграції відновлюваних джерел енергії тощо.

"Ця угода ще більше наближає Україну до повної інтеграції з європейськими енергетичними ринками і визначає наш розвиток на майбутнє", – наголосив Галущенко.

Додамо, що в заході з нагоди підписання угоди взяли участь комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, президент ENTSO-E Ерве Лафайє, представники уряду Польщі, керівництво "Укренерго" та інші.

Нагадаємо, 26 квітня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі відвідав Чорнобильську атомну електростанцію. Він наголосив, що поки ще одна Запорізька АЕС перебуває під контролем ядерних терористів, у небезпеці весь світ.

Гендиректор МАГАТЕ відвідав Чорнобильську атомну електростанцію

Читайте також