Україна зібрала всі "червоні лінії" Путіна і звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп — Данілов

Олексій Данілов висміяв заяви росіян про так звані "червоні лінії" та погрози "ми ще не починали". Він анонсував багато "неприємних сюрпризів" для окупантів.

Україна зібрала всі "червоні лінії", які виставляв російський диктатор Володимир Путін, і звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у своєму твітері.

"Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних одна – це збільшення кількості й масштабів ударів СОУ по окупаційним військам. Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп. Спроби залякати мають протилежний ефект і катастрофічні наслідки для рф", - наголосив Олексій Данілов.

Він спрогнозував, що окупантів очікує "багато неприємних сюрпризів і привітів – не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів".

"Одеським політикам колишньої Партії регіонів і ОПЗЖ саме час пояснити, як їх повзання по кремлівському килимку привело в Одесу «руський мир» і скільки крові це коштувало", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше самі кремлівські прихвостні визнали, що більше ніхто не вірить у їхні "червоні лінії". "Ніхто не вірить у наші червоні лінії, їм тепер не цікаво грати з нами", - заявили самі російські пропагандисти.

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