Україна змінила правила перетину кордону для порожніх фур: список КПП

В Україні запустять окремий запис у єЧерзі для порожніх фур вагою понад 7,5 тонн. Нові правила діятимуть на п’яти КПП, що допоможе зменшити затримки на кордоні.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Запуск окремих черг для порожніх фур допоможе зробити перетин кордону більш прогнозованим для завантаженого транспорту.

Йдеться про одні з найбільших пунктів пропуску

Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина);

Краківець – Корчова (Польща);

Шегині – Медика (Польща);

Рава-Руська – Гребенне (Польща);

Чоп – Захонь (Угорщина).

У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що система єЧерга контролюватиме перевізників, які вказують свої автомобілі як порожні, але мають вантаж.

Вантажівки, що перевозять товари з особливими умовами зберігання або забирають вантаж незадовго до перетину кордону, повинні реєструватися в черзі для завантажених авто. У такому разі система перевірятиме код вантажу, і місце в черзі збережеться. Якщо ж машина зареєстрована як порожня, а митна декларація підтвердить наявність вантажу, її запис буде автоматично скасовано. Також єЧерга розширюється – з 11 березня вона працюватиме для всіх вантажівок масою від 3,5 тонн, що перетинають кордон через 23 пункти пропуску.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як змінилися правила перетину кордону на автомобілі.