Україна змінює правила під час повітряних тривог: що буде з транспортом і бізнесом

Повітряна тривога

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Україна змінює підходи до роботи економіки, транспорту та безпеки через нову тактику російських повітряних атак. Уряд ухвалив рішення, які мають захистити людей і водночас не дати ворогу зупинити життя міст.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Розподіл тривог на жовті та червоні

За словами Сергія Корецького, головним нововведенням став поділ повітряних тривог на два рівня небезпеки. Жовтий оголошуватимуть у разі атак безпілотників, а червоний — при підвищеній загрозі ракетного чи комбінованого удару.

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«Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки», — зауважив Корецький.

Також додав, що усі мають мати доступ до укриттів. Якщо їх немає, Уряд дає три місяці на вирішення цього питання, адже на п’ятому році війни безпека людей — понад усе.

«Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття», — зауважив Сергій Корецький.

Робота громадського транспорту в столиці

Прем’єр-міністр додав, що окремий акцент зробили на роботі київського транспорту. Зокрема, Кабмін радить безперебійно задіювати метрополітен у період жовтої тривоги.

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Також додав, що за потреби потрібно нарощувати випуск автобусів, тролейбусів і трамваїв на маршрути, аби містяни вчасно добиралися до лікарень, робочих місць чи станцій підземки.

Зміни в комендантській годині та транзиті

Уряд також вирішив удосконалити застосування комендантської години, зосередившись на русі транзитного вантажного транспорту та перевезенні пасажирів від і до вокзалів, зокрема в Києві.

За словами Корецького, у зв’язку з цим місцевій владі рекомендували скоригувати тривалість обмежень, встановивши їх із 01:00 до 05:00.

Мобільні укриття для громад

Також влада вимагає швидше встановлювати додаткові мобільні укриття в регіонах, щоб захистити людей від уламків ворожих атак.

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«Мета всіх цих змін — захистити людей і водночас не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міст, економіки та критичної інфраструктури», — наголосив Сергій Корецький.

Повітряна тривога в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві змінять правила комендантської години.

Раніше ми писали, Києві переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту під час повітряних тривог, а також скоротять тривалість комендантської години.

Президент Зеленський також повідомив про запровадження двох рівнів повітряної тривоги: «жовтий» означатиме наліт безпілотників, а «червоний» — загрозу ракет, балістики та масовані атаки.

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