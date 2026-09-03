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Україна змінює правила під час повітряних тривог: що буде з транспортом і бізнесом
Україна змінює правила під час повітряних атак. Тривоги розділять на жовті та червоні.
Україна змінює підходи до роботи економіки, транспорту та безпеки через нову тактику російських повітряних атак. Уряд ухвалив рішення, які мають захистити людей і водночас не дати ворогу зупинити життя міст.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Розподіл тривог на жовті та червоні
За словами Сергія Корецького, головним нововведенням став поділ повітряних тривог на два рівня небезпеки. Жовтий оголошуватимуть у разі атак безпілотників, а червоний — при підвищеній загрозі ракетного чи комбінованого удару.
«Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки», — зауважив Корецький.
Також додав, що усі мають мати доступ до укриттів. Якщо їх немає, Уряд дає три місяці на вирішення цього питання, адже на п’ятому році війни безпека людей — понад усе.
«Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття», — зауважив Сергій Корецький.
Робота громадського транспорту в столиці
Прем’єр-міністр додав, що окремий акцент зробили на роботі київського транспорту. Зокрема, Кабмін радить безперебійно задіювати метрополітен у період жовтої тривоги.
Також додав, що за потреби потрібно нарощувати випуск автобусів, тролейбусів і трамваїв на маршрути, аби містяни вчасно добиралися до лікарень, робочих місць чи станцій підземки.
Зміни в комендантській годині та транзиті
Уряд також вирішив удосконалити застосування комендантської години, зосередившись на русі транзитного вантажного транспорту та перевезенні пасажирів від і до вокзалів, зокрема в Києві.
За словами Корецького, у зв’язку з цим місцевій владі рекомендували скоригувати тривалість обмежень, встановивши їх із 01:00 до 05:00.
Мобільні укриття для громад
Також влада вимагає швидше встановлювати додаткові мобільні укриття в регіонах, щоб захистити людей від уламків ворожих атак.
«Мета всіх цих змін — захистити людей і водночас не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міст, економіки та критичної інфраструктури», — наголосив Сергій Корецький.
Повітряна тривога в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві змінять правила комендантської години.
Раніше ми писали, Києві переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту під час повітряних тривог, а також скоротять тривалість комендантської години.
Президент Зеленський також повідомив про запровадження двох рівнів повітряної тривоги: «жовтий» означатиме наліт безпілотників, а «червоний» — загрозу ракет, балістики та масовані атаки.