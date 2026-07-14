Україна змінює тактику щодо Криму: «Мадяр» пояснив, чому СБС не чіпають Кримський міст

Кримський міст / © Associated Press

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Україна зосередилася на ізоляції окупованого Криму, системно знищуючи логістичні маршрути російської армії та канали постачання пального, боєприпасів і військової техніки.

Про це в інтерв’ю британському журналісту Кейлану Робертсону заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, головна мета українських сил — зробити перебування російського угруповання в Криму максимально складним.

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«Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде», — заявив Бровді.

Командувач наголосив, що Україна свідомо не атакує Кримський міст.

«Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у****** через нього. От всі ті мільйони нехай через той місток п******, б***, без зупинки в свою Росію», — сказав він.

Натомість українські сили концентрують зусилля на знищенні логістики, яка забезпечує російські війська на окупованому півострові.

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Йдеться про маршрути постачання пального, боєприпасів, перекидання особового складу та військової техніки, що використовуються для ведення бойових дій на півдні України та завдання ударів по українських містах.

За словами «Мадяра», Україна вперше створює умови для фактичної ізоляції окупованого Криму без проведення масштабної наземної операції.

«Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно», — пояснив командувач.

Він також повідомив, що українські сили продовжать завдавати ударів по російських танкерах, які забезпечують постачання пального до окупованого Криму.

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За словами Бровді, лише за три доби було уражено 21 танкер, а така робота триватиме й надалі.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін заявив, що через дії ЗСУ Росія стикається з проблемами у сфері забезпечення нафтопродуктами загарбників у окупованому Криму.

Ми раніше інформували, що окремі райони окупованого Криму залишаються без електроенергії кілька діб поспіль. Влада РФ пояснює кризу «технічними збоями».

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