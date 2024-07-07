Україна змінює правила виїзду чоловіків за кордон: подробиці від ДПСУ

Від 17 липня 2024 року під час перетину кордону України на виїзд у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років перевірятимуть наявність військово-облікового документа.

Про це повідомив Андрій Демченко - речник Державної прикордонної служби України - в етері телемарафону.

"Готуємося до цієї дати, але вирішили також завчасно проінформувати людей про те, що від 17 числа від 00:00 ми почнемо перевіряти у всіх чоловіків, громадян України віком від 18 до 60 також і військово-обліковий документ. Зазначу, що змін до правил, тобто до категорій, яким дозволено перетинати кордон, наразі момент немає. Можна, звісно, очікувати, що в якийсь момент уряд внесе зміни до правил перетину кордону, що затверджені постановою №57, але поки що категорії незмінні", - сказав він.

З його слів, від 17 липня у всіх чоловіків перевірятимуть військово-обліковий документ. Якщо хтось з цієї категорії підпадатиме під вістрочку, що дає йому право на перетин кордону, або ж виключені з військовго обліку, то у військово-облікових документах має бути обов'язково це записано з терміном і умовою, на підставі чого така відстрочка надана.

"Зазначу, що військово-обліковий документ може бути як у паперовій формі, так і електронній. Прикордонники перевірятимуть і прийматимуть обидва ці документи. Якщо виникатимуть труднощі чи застереження, що якийсь документ може бути підробним, або інформація не відображається, ми можемо пеервірити це через систему "Оберіг". "Резерв+" - це мобільний додаток. Якщо в ньому згенерувати QR-код, то він прирівнюється до військово-облікового документа в електронній формі. Ми зчитуємо QR-код і бачимо інформацію відносно тієї особи, яка цей документ демонструє. Але свого часу, ще від березня, була налагоджена інформаційна взаємодія щодо доступу наших інспекторів до системи "Оберіг" - власне, єдиний портал військовозобов'язаних та призовників. І маючи доступ на кордоні до цієї бази даних, звісно, що прикордонники можуть за допомогою неї перевірити об'єктивність інформації, яка відображається у військово-облікових документах - чи то паперова форма, чи електронна", - додав він.

Кому відмовлять у виїзді за кордон від 17 липня - читайте у новині.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи, зокрема приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

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