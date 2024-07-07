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Україна змінює правила виїзду чоловіків за кордон: подробиці від ДПСУ

Україна змінює правила виїзду чоловіків за кордон: подробиці від ДПСУ

Прикордонники попереджають про відповідальність за порушення правил перетину. Колаж ТСН.ua

Оновлені правила почнуть діяти від 17 липня.

Від 17 липня 2024 року під час перетину кордону України на виїзд у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років перевірятимуть наявність військово-облікового документа.

Про це повідомив Андрій Демченко - речник Державної прикордонної служби України - в етері телемарафону.

"Готуємося до цієї дати, але вирішили також завчасно проінформувати людей про те, що від 17 числа від 00:00 ми почнемо перевіряти у всіх чоловіків, громадян України віком від 18 до 60 також і військово-обліковий документ. Зазначу, що змін до правил, тобто до категорій, яким дозволено перетинати кордон, наразі момент немає. Можна, звісно, очікувати, що в якийсь момент уряд внесе зміни до правил перетину кордону, що затверджені постановою №57, але поки що категорії незмінні", - сказав він.

З його слів, від 17 липня у всіх чоловіків перевірятимуть військово-обліковий документ. Якщо хтось з цієї категорії підпадатиме під вістрочку, що дає йому право на перетин кордону, або ж виключені з військовго обліку, то у військово-облікових документах має бути обов'язково це записано з терміном і умовою, на підставі чого така відстрочка надана. 

"Зазначу, що військово-обліковий документ може бути як у паперовій формі, так і електронній. Прикордонники перевірятимуть і прийматимуть обидва ці документи. Якщо виникатимуть труднощі чи застереження, що якийсь документ може бути підробним, або інформація не відображається, ми можемо пеервірити це через систему "Оберіг". "Резерв+" - це мобільний додаток. Якщо в ньому згенерувати QR-код, то він прирівнюється до військово-облікового документа в електронній формі. Ми зчитуємо QR-код і бачимо інформацію відносно тієї особи, яка цей документ демонструє. Але свого часу, ще від березня, була налагоджена інформаційна взаємодія щодо доступу наших інспекторів до системи "Оберіг" - власне, єдиний портал військовозобов'язаних та призовників. І маючи доступ на кордоні до цієї бази даних, звісно, що прикордонники можуть за допомогою неї перевірити об'єктивність інформації, яка відображається у військово-облікових документах - чи то паперова форма, чи електронна", - додав він.

Кому відмовлять у виїзді за кордон від 17 липня - читайте у новині.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи, зокрема приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

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