Україна зможе купувати ракети для Patriot за кошти кредиту ЄС

Ракета PAC-3 для Patriot / © Фото з відкритих джерел

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Європейська комісія фіналізувала рішення про виділення 6,1 млрд євро на потреби української протиповітряної оборони. Частину цих коштів офіційно дозволено використовувати для закупівлі американських ракет PAC-3 для систем Patriot.

Про це 11 вересня заявив журналістам у Брюсселі єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, якого цитує «Радіо Свобода».

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За словами Кубілюса, Єврокомісія завершила необхідні процедури, завдяки чому Україна отримала можливість спрямовувати частину фінансування Ukraine Support Loan безпосередньо на закупівлю перехоплювачів для систем Patriot.

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«Ми багато працювали з державами-членами й Україною, щоб досягти цієї мети», — сказав єврокомісар.

Загалом на українську ППО, дрони та ракети погоджено 6,1 млрд євро. Це частина масштабнішого пакета фінансування України Ukraine Support Loan, який передбачає кредитування на 90 млрд євро протягом 2026–2027 років.

Рішення має особливе значення для посилення української протиповітряної оборони, оскільки ракети PAC-3 є одним із ключових засобів систем Patriot для перехоплення балістичних цілей.

ЄС погодив п’ять винятків із правил

Кубілюс пояснив, що для забезпечення можливості закупівель було погоджено п’ять винятків зі стандартних критеріїв прийнятності, які застосовуються до фінансування в межах Ukraine Support Loan.

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Три винятки стосуються безпілотників та компонентів українського виробництва, вартість яких перевищує встановлені для програми порогові значення.

Ще два рішення стосуються обладнання американського виробництва. Серед нього — ракети PAC-3 для комплексів Patriot.

Єврокомісар наголосив, що після ухвалення цих рішень усі передбачені на поточний рік кошти для оборонного фінансування України в межах кредитної програми отримали необхідне погодження.

«Таким чином, щодо всіх 28,3 мільярда євро, виділених цього року на фінансування оборони України з Ukraine Support Loan, рішення тепер ухвалені», — підсумував Кубілюс.

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До постачання Україні ракет залучені ЄС та НАТО

Окремо єврокомісар розповів про можливий механізм прискорення постачання Україні ракет PAC-2 і PAC-3. Проблема полягає в тому, що частина замовлених перехоплювачів має надійти лише у 2027 році, тоді як потреба України в посиленні протиповітряної оборони є нагальною.

За словами Кубілюса, розглядається можливість своєрідного обміну: держави, які вже мають необхідні ракети у своїх запасах, могли б передати їх Україні зараз, а згодом отримати заміну з нового постачання, яке має надійти 2027 року.

«Українці мають доволі чітке бачення — або навіть домовленості — з різними постачальниками й різними державами-членами щодо того, як ракети PAC-2 або PAC-3 постачатимуться у 2027 році», — зазначив єврокомісар.

Він пояснив, що тепер обговорюється можливість поміняти місцями ці постачання, щоб Україна отримала необхідні ракети раніше.

«Тобто держави-члени могли б передати Україні ракети зі своїх запасів уже зараз, а потім отримати ракети з тих поставок, які Україна має отримати у 2027 році», — сказав Кубілюс.

При цьому він не став називати країни, з якими потенційно може бути реалізований такий механізм.

За словами Кубілюса, над пошуком можливостей для швидшого забезпечення України перехоплювачами працює не лише Євросоюз.

«Наскільки ми розуміємо, НАТО також дуже інтенсивно працює над цим. Сподіваюся, це справді вдасться ефективно реалізувати», — резюмував єврокомісар.

Нагадаємо, міністр оборони Євгеній Хмара наголосив, що Україна укладає контракти на постачання близько 1000 ракет для Patriot за позику ЄС, але потребує їх термінового передавання зі складів партнерів.

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