Україна зможе виробляти ракети для Patriot, але Трамп озвучив несподіваний нюанс

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для американських зенітно-ракетних комплексів ППО Patriot. Водночас йдеться про менш сучасну версію озброєння.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

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У Трампа запитали, чи зможе президент України Володимир Зеленський домогтися отримання ліцензії на виробництво ракет для Patriot.

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«Менш сучасну версію», — відповів президент США.

Водночас Трамп не уточнив, коли саме може бути ухвалене остаточне рішення щодо передачі Україні такої ліцензії.

Ліцензія Patriot для України

Нагадаємо, за інформацією Kyiv Independent, США розпочали процес надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для ППО Patriot. Саме ця система відіграє ключову роль у відбитті російських балістичних ракет.

Втім, на думку деяких експертів, ліцензія США на ракети для Patriot не врятує Україну від «прильотів» найближчими роками, оскільки налагодження виробництва ракет-перехоплювачів займає доволі багато часу.

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