Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє значну кількість F-16 із найновішим озброєнням

Міністр закордонних справ Норвегії повідомив, що має досвід в обороні і знає, що F-16 – дуже потужна платформа і все залежить від того, як її оснастити.

Коаліція винищувачів передасть Україні значну кількість літаків F-16. Вони будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть бити за лінією фронту.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде на спільному брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою, передає РБК-Україна.

"Я переконаний, що Україна має посилювати і свій ударний потенціал, завдавати ударів за лінією фронту. І це одна з причин, чому ми дуже раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми будемо передавати норвезькі F-16, які оновлені, які в хорошій формі", – сказав він.

За словами Ейде, Норвегія разом з данськими й нідерландськими колегами проводить підготовку українських пілотів. "І, можливо, там будуть навіть більш дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України", – додав він.

Під час відповіді на запитання щодо кількості літаків, Ейде зазначив, що Норвегія співпрацює зараз із Данією, Нідерландами та Сполученим Королівством.

"Там буде значна кількість. Коли ви питаєте, скільки буде від Норвегії (F-16 – ред.), не можу вам сказати точну кількість, бо там зокрема й літаки, які оновлені, в кращій бойовій формі і деякі фюзеляжі, які можна використовувати для ремонту зокрема. Буду тут обережним. Не скажу точну кількість", – повідомив він.

Міністр закордонних справ Норвегії сказав, що має досвід в обороні і знає, що F-16 – дуже потужна платформа і все залежить від того, як її оснастити.

"Бо це дуже просунута технологічна платформа, але головне – ще і система озброєння, яку можна навісити на платформу. Тому разом як система це буде доволі значний внесок. Тому літаки, які будуть у льотній здатності, вони будуть із найновішим озброєнням", – додав міністр.

Раніше речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що поява F-16 в Україні буде несподіванкою.

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