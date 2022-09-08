Україна зможе повернути свої території: Зеленський назвав візит Блінкена важливим сигналом

Блінкен під час свого візиту обговорював військову допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії.

Перезидент України Володимир Зеленський сказав про візит державного секретаря США Ентоні Блінкена 8 вересня, що це важливий сигнал та гарантія того, що Україна зможе повернути свої тимчасово окуповані території.

Про це Зеленський повідомив після зустрічі з Блінкеном.

"Візит вашої команди - для нас важливий сигнал, підтвердження тієї лідерської підтримки, яка є на сьогодні серед держав світу, підтримки України у війні за нашу свободу, за демократію, за наш народ, за людей, за нашу землю, у війні з агресором РФ. Ми вдячні за цей сигнал, за велику підтримку, яку ви надаєте щодня", - сказав Зеленський.

"Це дуже важливі сигнали, що США з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші території", - додав він.

Зеленський також подякував за підтримку президенту США Джозефу Байдену, всій адміністрації президента США та представникам американського Конгресу.