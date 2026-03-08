Україна знає: Зеленський розкрив, що Росія передала Ірану

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Росія продовжує надавати підтримку іранському режиму на тлі ескалації на Близькому Сході. Україна уважно стежить за цією співпрацею та вже передала західним партнерам відповідні розвідувальні дані.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві.

Глава держави підтвердив, що Москва передає певні види озброєння та технологій іранській стороні. Українська розвідка зафіксувала ці процеси, і Київ уже поінформував партнерів щодо деталей такої співпраці, зокрема в контексті безпілотників типу «Шахед».

Реклама

Зеленський озвучив позитивну для України новину: наразі Тегеран призупинив зустрічне постачання ракетного озброєння до Росії.

«Добре те, що, як на мене, іранці зараз не надають Росії свої ракети, щоб та атакувала нас, та іншого озброєння теж, це позитив», — наголосив президент.

Очевидно, що загострення на Близькому Сході змушує Іран акумулювати всі наявні військові ресурси для власних потреб, що обмежує можливості Кремля у війні проти України.

Яку допомогу пропонує Україна

На тлі постійних атак на американські військові бази та загрози для цивільного населення на Близькому Сході, Україна виступила з ініціативою. Маючи колосальний досвід боротьби з іранськими безпілотниками та ракетами, Київ запропонував Вашингтону практичну допомогу.

Реклама

«З нашого боку маємо меседжі про те, як допомогти цивільним людям і на Близькому Сході американським воякам у деяких країнах. Ми говорили про готовність відправити експертів, і якщо їм нададуть можливості захисту, так, ми намагаємося допомогти», — заявив Зеленський.

Залучення українських військових фахівців може суттєво посилити спроможності союзників у протидії іранським повітряним загрозам.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, Росія фактично відмовилася від будь-якого нейтралітету й заявила про підтримку Ірану в його протистоянні зі США та Ізраїлем.

Зокрема, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в інтерв’ю заявив, що Росія «не є нейтральною» у цьому конфлікті та свідомо підтримує Тегеран.

Реклама

Водночас російська сторона традиційно намагається перекласти відповідальність за ескалацію на Захід та Ізраїль. Келін розкритикував міжнародну спільноту за те, що вона звинувачує Іран у загостренні ситуації, і заявив, що, на його думку, Тегеран лише «відповідає на атаку» з боку США та Ізраїлю.

Також, за наявною інформацією, Росія передає Тегерану точні координати американських кораблів і літаків, що дозволяє іранським силам точніше наводити ракети та дрони-камікадзе.