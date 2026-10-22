Україна знайшла "Ахіллесову п'яту" Путіна і почала по ній бити: ось секрет ударів по НПЗ

НПЗ палають по всій Росії / © Exilenova+

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Коли Росія розпочинала повномасштабне вторгнення до України 24 лютого 2022 року, у Кремлі розраховували на легку та швидку кампанію. Проте українські Сили оборони не лише тримають оборону, а й знайшли спосіб завдавати хірургічних ударів по одному з головних стовпів російської економіки та ВВП — нафтопереробних заводах (НПЗ).

Про це пише видання Xataka.

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Україна демонструє справжній майстер-клас із проведення високоточних атак. Нафтопереробний завод може займатися сотні гектарів та мати тисячі одиниць обладнання, однак для повної зупинки його роботи не потрібно знищувати підприємство повністю. Київ успішно експлуатує критичні уразливості російських об’єктів, роблячи процес ремонту для Москви не менш складним, ніж захист від наступної хвилі дронів.

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Координована кампанія та удари по найвразливіших вузлах

Як повідомляє The Washington Post, атаки на російські НПЗ є частиною спланованої кампанії, покликаної вивести з ладу енергетичну інфраструктуру ворога. Завдяки стрибку у власному виробництві безпілотників та розвідувальним даним союзників, українські сили цілять не в заводські будівлі, а в найважливіші компоненти підприємств.

Окрім НПЗ, ураження зазнають й інші об’єкти нафтової інфраструктури по всій РФ: резервуари з пальним, помпові станції та трубопроводи, що суттєво ускладнює логістику та транспортування сировини. За оцінками аналітиків, до кінця серпня 2026 року з ладу було виведено близько половини загальних потужностей нафтопереробки Росії.

За даними ЗМІ, головною ціллю українських безпілотників стали так звані установки ЕЛОУ-АВТ — електрознесолюючі та атмосферно-вакуумні трубчасті установки. Вони є «серцем» НПЗ і використовуються на перших етапах обробки сирої нафти для видалення води та солей перед її подачею до ректифікаційних колон. Якщо вивести з ладу саме цю установку, увесь технологічний ланцюг зупиняється, навіть якщо решта обладнання заводу залишається неушкодженою.

«Нашою ціллю є найважливіші вузли НПЗ. Нам не потрібно підривати весь завод. Ми точно знаємо, куди вдарити, щоб підприємство зупинилося і не змогло швидко відновитися», — розповів командир українського батальйону безпілотників із позивним «Танго» у коментарі для The Washington Post.

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Санкції унеможливлюють ремонт, а геолокація грає проти Кремля

Аналіз 54 епізодів ураження російських об’єктів свідчить, що більше ніж у половині випадків деталі першочергової важливості зазнали критичних пошкоджень. Фахівці зазначають: проблема для РФ полягає не лише у складності ремонту, а й у високій інтенсивності атак, які просто не залишають часу на відновлення.

Ситуацію для Москви катастрофічно ускладнюють західні санкції. Ще з лютого 2022 року Євросоюз заборонив експорт до Росії обладнання для атмосферно-вакуумної дистиляції та вторинної переробки нафти. Знайти заміну західним комплектуючим у короткі терміни РФ не спроможна.

Навіть Володимир Путін був змушений визнати, що українські удари по НПЗ завдали відчутного удару по економіці країни, оцінивши прямі втрати приблизно в 1% ВВП Росії. У спробах захистити нафтовий сектор російський диктатор закликав приватні компанії самостійно закуповувати системи ППО та підписав указ, що дозволяє державі брати під контроль приватні критичні об’єкти, якщо їхні власники не здатні забезпечити захист.

Водночас головний історичний козир Росії — її гігантська територія — перетворився на пастку. Нафтопереробні заводи розсереджені по регіонах на тисячі кілометрів один від одного. Щоб прикрити кожен із них, потрібна величезна кількість систем виявлення та засобів ППО. Як наслідок, російська протиповітряна оборона змушена розпорошувати сили по всій країні, марно намагаючись вирішити складну логістичну задачу, коли загроза може прилетіти в глибокий тил.

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Війна в Україні переходить на територію РФ — останні новини

Раніше ми писали про те, що в ніч проти 22 жовтня у російському Серпухові Московської області, за повідомленнями моніторингових ресурсів, атакували 75-й арсенал — підприємство оборонно-промислового комплексу РФ, яке займається ремонтом і відновленням військової техніки.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня на території Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаки безпілотників одразу в кількох регіонах, зокрема в Московській області. Також з’явилася інформація про можливе застосування ракет. За повідомленнями з російських соцмереж, вибухи лунали в Тулі, Липецьку, Курській та Бєлгородській областях.

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