Україна знайшла нові способи для ударів по РФ: Bloomberg розкрив можливості ЗСУ

Вибух на російському заводі / © соцмережі

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Україна суттєво розширила можливості завдавати далекобійних ударів по російській інфраструктурі, зокрема нафтопереробних заводах, газових терміналах, військових об’єктах і суднах.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними видання, українські далекобійні спроможності помітно зросли порівняно з минулим роком. Якщо раніше ударні апарати могли виконувати завдання на відстані близько 100 км, то тепер Україна застосовує невеликі й відносно недорогі крилаті ракети, здатні уражати цілі в глибині Росії та на тимчасово окупованих територіях.

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Підготовка ударів передбачає використання детальних карт, розвідувальної мережі та супутникових знімків західних партнерів. До аналізу промислових об’єктів залучають також фахівців енергетичної галузі, які допомагають визначати їхні вразливі місця.

У вересні підрозділ Kairos спільно з іншими українськими формуваннями спричинив пожежу на нафтопереробному заводі в районі Москви. Під час підготовки операції військові аналізували не лише актуальні супутникові знімки, а й архівні зображення. Це дозволило відстежити зміни на об’єкті та уточнити цілі.

Водночас під час операцій на території Росії українські військові не можуть використовувати Starlink як канал зв’язку, оскільки цей сервіс там вимкнений.

Для виконання завдань застосовують як дистанційно керовані безпілотники, так і крилаті ракети, які заздалегідь програмують для польоту до визначених цілей.

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Як пише Bloomberg, розширення українських далекобійних можливостей супроводжується збільшенням кількості атак на російські НПЗ, газові термінали, танкери в Чорному морі та військові об’єкти.

Результати роботи Kairos дали змогу розширити підрозділ із батальйону до 7-го окремого Центру безпілотних систем. Тепер це більша структура, у якій служать сотні військовослужбовців і яка також може координувати роботу інших підрозділів.

Наслідки атак на віддалені цілі відчуває і російська економіка. За даними Bloomberg, споживачі в Росії стикаються з дефіцитом окремих товарів і зростанням цін. Пошкодження центрів обробки даних також ускладнює інтернет-трафік і торгівлю.

Водночас Україна стикається з низкою серйозних викликів. Наближення холодної зими підвищує навантаження на енергетичну систему, ресурси протиповітряної та протиракетної оборони скорочуються, а відносини зі США, які раніше надавали Києву найбільшу підтримку, погіршилися.

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Раніше повідомлялося, що у суботу, 24 жовтня, у московських аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів на тлі атаки українських безпілотників.

Ми раніше інформували, що Сили оборони України завдали ударів по важливих об’єктах на території РФ.

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