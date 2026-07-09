Україна знайшла шість способів компенсувати дефіцит Patriot: що входить до плану Києва

Як компенсувати дефіцит Patriot

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Через гостру нестачу американських ППО Patriot українські міста залишаються вкрай уразливими для регулярних російських звірячих атак. Постачання озброєння від міжнародних партнерів суттєво сповільнилися — серед головних причин експерти називають війну США з Іраном та обмежені темпи світового оборонного виробництва. Однак є способи, як тимчасово мінімізувати дефіцит ракет до Patriot.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як Україна мінімізує наслідки дефіциту систем Patriot

Учора президент США Дональд Трамп заявив про готовність дозволити Україні розгорнути власне виробництво перехоплювачів Patriot. Але реалізація цього може затягнутися на роки. Експерти прогнозують, що на створення ракет до ППО Patriot Україні може знадобитися щонайменше 1,5 року.

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Аби не чекати на повільні рішення союзників, Київ розробив та втілює власний план із шести пунктів. Він покликаний зменшити шкоду від дефіциту ППО.

Перший пункт плану — ощадливе використання ракет. На відміну від стандартної практики США та країн НАТО, українські Сили оборони використовують перехоплювачі Patriot лише для ураження балістичних ракет. Їх не застосовують проти крилатих ракет чи далекобійних дронів, зазначає Джастін Бронк із Королівського інституту об’єднаних служб.

Експерт Валерій Романенко додає, що за нормативами для надійного знищення однієї балістичної цілі зазвичай випускають до трьох перехоплювачів. В українських реаліях військовим доводиться обмежуватися лише однією ракетою, що свідомо знижує ймовірність збиття, але дозволяє зберігати запас.

«Часто доводиться покладатися на операторів-людей, тому що автоматизовані системи можуть випустити більше ракет для знищення однієї цілі — значно більше, ніж одну чи дві», — казав прес-секретар ВПС України Юрій Ігнат.

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Другий пункт плану — перенесення ударів на російську оборонку. Окрім російської нафтопереробної інфраструктури, цілями українських сил все частіше стають підприємства ВПК Росії, які виготовляють компоненти для ракет та дронів.

За наявними даними, для таких операцій Україна використовує крилаті ракети FP-5 Flamingo. Водночас далекобійні дрони мають відносно невелике бойове навантаження. За словами Валерія Романенка, їхньої потужності недостатньо для пробиття залізобетонних укриттів, у яких розташоване виробництво ракет.

Пункт плану захисту в умовах дефіциту номер три — розосередження та підземний захист. З перших днів повномасштабної війни Україна розподілила потужності оборонно-промислового комплексу по всій території країни та за її межами.

Один із виробників розмістив свій головний завод у заміському будинку, низка інших компаній збирає ракети на майданчиках у Великій Британії та Німеччині, а частина виробничих ліній перенесена під землю.

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Четвертий пункт плану — пошук альтернатив та власні розробки. Українська компанія Fire Point працює над створенням власного комплексу ППО. Його льотні випробування заплановані на це літо, хоча точні терміни надходження системи на озброєння поки не розголошують.

Пункт номер п’ять — посилення дисципліни цивільних. Понад чотири роки війни виробили у багатьох громадян певну байдужість до сигналів повітряної тривоги. Однак усвідомлення дефіциту ракет до Patriot змушує цивільних відповідальніше ставитися до тривог та частіше користуватися укриттями.

Пункт захисту номер шість — примус Росії до миру завдяки економічним та військовим збиткам. Загальний план Києва полягає у стримуванні росіян уздовж лінії фронту з одночасним завданням максимальної шкоди всередині РФ — аж до моменту, коли Кремль буде змушений піти на загальне припинення вогню.

Як зазначають аналітики, проміжним сценарієм може стати й часткове перемир’я, за якого Росія зобов’яжеться припинити бомбардування міст в обмін на відмову України від атак на російські нафтопереробні заводи.

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Виробництво Patriot в Україні: останні новини

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов «Флеш» позитивно оцінив перспективи розгортання в Україні локального виробництва ракет-перехоплювачів PAC для систем ППО Patriot.

Це стало реакцією на заяву президента США Дональда Трампа про готовність надати українським виробникам відповідну ліцензію.

Бескрестнов зазначив у соцмережах, що особисто досліджував елементи вже використаних ракет PAC і переконаний у наявності необхідного потенціалу українського оборонпрому для освоєння цієї технології.

Він назвав можливий запуск виробництва надзвичайно важливим кроком для посилення захисту українського неба та наголосив на потребі якнайшвидшого старту цього процесу.

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